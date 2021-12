Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 2.12.2021

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

RT @bpmsolarczyk: Adwentowy czas nadziei jest okazją do umocnienia naszej wierności BOGU i odnowienia mocy świadectwa naszej Wiary. Człowie…

#BibliaNaDziś: "Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie" (Mt 7, 21. 24-27).

RT @rwatykanskie: Franciszek modlił się w Bazylice Matki Bożej Większej przed podróżą na Cypr i do Grecji, którą rozpoczyna jutro przed poł…

Jutro Ojciec Święty Franciszek uda się z pielgrzymką na Cypr i do Grecji. https://t.co/PlMWPbQcJ4

Papież zwrócił się do Polaków o wsparcie Kościoła w krajach Europy wschodniej i Azji. Już w najbliższą niedzielę w Kościele w Polsce będzie obchodzony #DzieńModlitwyIPomocyMaterialnejKościołowiNaWschodzie organizowany przez @KosciolWschod. Więcej: https://t.co/owPppihOs9 https://t.co/r1aERaLNYq

RT @Pontifex_pl: #MódlmysięWspólnie za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego: aby świadczyli o nim z odwagą i kreatywnością, w m…

RT @Abp_Jozef: Bóg nie chce, by Jego powtórne przyjście kogokolwiek zaskoczyło. Zapowiada je. Daje znaki, wskazujące na to, że jest blisko…

RT @ReligiaTVP: 🕯 Wraz z początkiem #Adwent.u, rozpoczęło się #WigilijneDziełoPomocyDzieciom. To czas kiedy prostym gestem - kupując świece…

RT @StanislawBudzik: Otwórz się niebo pokryte chmurami i Sprawiedliwy niech zejdzie z obłoków jak deszcz ożywczy, co zwilży pustynię nasz…

#BibliaNaDziś: "I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u Jego stóp, a On ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się, widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą" (Mt 15, 29-37).

RT @ekaipl: Gdyby tylko znaleźli się chętni, to mieliby dokąd jechać – mówi KAI ks. Leszek Kryża TChr, dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi n…

Bp Georg Bätzing: Kościół w Polsce jest najważniejszym partnerem Kościoła w Niemczech. To ważne, by razem stawić czoła temu, co się dzieje. https://t.co/x73vOyNneN