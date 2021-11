Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 21.11.2021

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

#BibliaNaDziś: "Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu»" (J 18, 33b-37). https://t.co/Ch6TXbG7RZ

RT @BpmmMarek: Niedziela - uroczystość Chrystusa Króla. Kiedyś On sam nas zapyta, czy stosowaliśmy się do każdego prawa skierowanego ku dob…

RT @radiofara: #BpStanisławJamrozek: Jeśli Jezusa Chrystusa ogłosilibyśmy tylko Królem Polski to byłoby to przywłaszczenie tego Królowania…

RT @Pontifex_pl: Zaproszenie Chrystusa skierowane do Pawła, jest skierowane dziś także do każdego i każdej z was, drodzy młodzi: powstań! N…