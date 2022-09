Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 2.09.2022

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

RT @bpmsolarczyk: W życiu zdobywamy doświadczenie, potrafimy wielokrotnie powracać do znanych nam zajęć i stajemy się specjalistami od opan…

RT @Abp_Jozef: Nie można z chrześcijaństwa zrobić marketu, w którym wybieram z półek to, co mi się podoba, lub na co w danym momencie mam o…