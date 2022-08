Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 20.08.2022

"19.08.2022 na profilu EpiskopatNews pojawił się tweet: ""Skoro Bóg może wszystko, to znaczy, że ja mogę od nowa. Skoro Bóg może wszystko, to znaczy, że mogę dużo więcej, niż zamierzałem – mówił bp Janusz Mastalski podczas Eucharystii przy kościele Grobu Matki Bożej na Dróżkach Kalwaryjskich. . "".

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze? EpiskopatNews na Twitterze

Skoro Bóg może wszystko, to znaczy, że ja mogę od nowa. Skoro Bóg może wszystko, to znaczy, że mogę dużo więcej, niż zamierzałem – mówił bp Janusz Mastalski podczas Eucharystii przy kościele Grobu Matki Bożej na Dróżkach Kalwaryjskich. https://t.co/w8RH2BnF3i

W ramach licznych pielgrzymek zmierzających do Częstochowy poza konferencjami, modlitwą, czy uwielbianiem Pana śpiewem nie zabrakło promocji #ŚwiatoweDniMłodzieży. #PolskaPielgrzymuje https://t.co/GexjOIflel

Zakończyła się 385. Piesza Pielgrzymka Kaliska i 31. Pielgrzymka Diecezji Kaliskiej na #JasnaGóra.

#PolskaPielgrzymuje https://t.co/miv8Kt7vVt

[email protected] dziękuje za tegoroczną pielgrzymkę na Jasną Górę.

#PolskaPielgrzymuje

https://t.co/ZcRWYMf0l9

RT @CaritasPolska: #ŚwiatowyDzieńPomocyHumanitarnej.

🌍 Wszystkim pracownikom humanitarnym na świecie, pragniemy życzyć siły i mocy do dokon…

#PolskaPielgrzymuje https://t.co/pKptDPQmeI

Na Dróżkach Kalwaryjskich rozpoczęła się Procesja Zaśnięcia NMP z udziałem ponad 60 asyst i orkiestr dętych. https://t.co/iWQKct2XxY

RT @Stacja7pl: "Pielgrzymka jest po to, by się odnaleźć pod dłonią Boga i spotkać Boga. By odkryć to, czego Duch chce w naszym życiu dokony…

RT @DzieloPL: Dziś zakończenie obozu FDNT w Gnieźnie. Pięknym zwieńczeniem była wspólna Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Prymasa Wojc…

#PolskaPielgrzymuje https://t.co/gq86pJW1EV

RT @prymasowska: [email protected]_Polski do młodych: "Tylko miłość może ożywić wyschłe kości Kościoła. Mówicie to wszystkim, którzy są jak one – be…

RT @prymasowska: Pod hasłem „Jestem w Kościele” odbył się w dniach 16-19 sierpnia w Gnieźnie wakacyjny obóz Fundacji Dzieło Nowego Tysiącle…

RT @Sankt_Kalwaria: Przy Domku Matki Bożej rozpoczynają się #nieszpory, którym przewodniczy o. Francesco Patton, kustosz @custodiaTS. Obecn…

RT @TV_Trwam: Święcenia biskupie ks. Piotra Przyborka - już jutro od. godz. 10:00 w TV Trwam.

Głównym konsekratorem będzie ks. Abp Tadeusz…

RT @Pontifex_pl: Kochać jak Jezus, to znaczy służyć i dać swoje życie. Służyć znaczy nie stawiać na pierwszym miejscu własnych korzyści; wa…

#PolskaPielgrzymuje https://t.co/aju2Hl6nCt

RT @DiecezjaTarnow: Uczestnicy 40. PPT na Jasną Górę w trzecim dniu modlą się i wspierają misje. Na szlaku są misjonarze i świeccy wolontar…

[email protected] zwraca się do wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą o wsparcie w realizacji szczytnego celu, jakim jest wyposażenie nowego szpitala w Ukrainie, którego budowę realizuje ukraiński Caritas Sambir-Drohobych. https://t.co/0ke1czBbBA

Jutro o godz. 10.00 odbędą się święcenia biskupie ks. Piotra Przyborka w archikatedrze oliwskiej w Gdańsku @ArchiGdansk. https://t.co/JXBgXT3tsC https://t.co/9RnKaZyVcA

RT @Sankt_Kalwaria: - Tak oto dobiega końca moje pielgrzymowanie do Polski, do Krakowa. Cieszę się, że to zwieńczenie wizyty dokonuje się w…

