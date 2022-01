Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 20.01.2022

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

RT @ordynariat: Ingres @bpLechowicz do katedry polowej odbędzie się 12 lutego. https://t.co/BZhr12vFml https://t.co/HlEyKvAxhO

RT @Greckokatolicki: "Niech dzisiejsze święto nie będzie jedynie okazją do nabrania poświęconej Jordańskiej wody, lecz okazją do umocnienia…

W sobotę 12 lutego br. o godz. 11 odbędzie się ingres nowego biskupa polowego Wojska Polskiego @bpLechowicz do katedry polowej WP. Uroczystości odbędą się z udziałem nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Salvatore Pennacchio.

RT @ekaipl: Jest to jedno z najbardziej uroczystych świąt w Kościele greckokatolickim, podczas którego jest błogosławiona woda, bardzo częs…

RT @ArchiGdansk: Zmierzanie do Jezusa nie powinno nas dzielić, ale łączyć. Nie powinno różnić, ale jednoczyć. Nie powinno stawiać przeciw,…

Zapraszam Was, abyście się modlili, by wszyscy chrześcijanie, odkrywając czułą miłość Bożą, miłowali się wzajemnie – powiedział @Pontifex_pl w pozdrowieniach do Polaków podczas środowej #AudiencjaGeneralna.

https://t.co/Ry9bMi4y1a https://t.co/DBZhst2hP6