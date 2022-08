Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 16.08.2022

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

20 lat temu rozpoczęła się VIII pielgrzymka Jana Pawła II do Polski pod hasłem "Bóg bogaty w miłosierdzie", której jednym z celów było poświęcenie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. Papież odwiedził wtedy również Kalwarię Zebrzydowską. https://t.co/9KVxtXKV6R

RT @BpIgnacyDec: Bogaty człowiek zwykle upatruje szczęście w tym, co posiada. To bogactwo zaczyna go osaczać i zaślepiać, wzbudzając pragni…