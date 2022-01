Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 16.01.2022

RT @BpmmMarek: Czego nas uczy dzisiejsza Ewangelia? Jezus wybiera kogo chce. Wybór nie zależy od człowieka. Nie ma w człowieku nic, co by z…

#BibliaNaDziś: "Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» Ten wstał i poszedł za Nim" (Mk 2, 13-17).