Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 15.07.2021

#BibliaNaDziś: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię" (Mt 11, 28-30).

Wakacje z Bogiem, połączona z wypoczynkiem rehabilitacja dla samotnych i bezdomnych – to tylko niektóre z projektów realizowanych przez Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski @KosciolWschod. #VaticanNews https://t.co/C3R9loc0ER

RT @DiecezjaTarnow: #Caritas Diecezji Tarnowskiej znów pomaga, tym razem po ostatnich intensywnych opadach deszczu. Wyrządziły one duże str…

RT @niedziela_pl: 👉Młodzi z całej #Polski są zaproszeni do udziału w XII Miasteczku Modlitewnym w Zabawie. Powstanie ono obok sanktuarium b…

RT @rwatykanskie: Papież Franciszek wraca do Watykanu. https://t.co/bwumUhGR6f

RT @ReligiaTVP: Warsztaty artystyczne, kulinarne, ekologiczne, a nawet kosmiczne - to tylko niektóre z atrakcji czekających na uczestników…

Po wypisaniu z Polikliniki #Gemelli, gdzie @Pontifex_pl spędził 11 dni, Franciszek udał się do Bazyliki Santa Maria Maggiore, aby pomodlić się przed obrazem Matki Bożej Śnieżnej - Salus Populi Romani.

RT @rzecznikKEPpl: Dziękujmy Bogu za powrót @Pontifex_pl do zdrowia po operacji! Wspierajmy go dalej naszą modlitwą, aby Bóg obdarzył go si…