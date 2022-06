Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 15.06.2022

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

Dzisiaj rozpoczyna się nowenna przygotowująca do uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. https://t.co/M5umLXebPq

Procesje Bożego Ciała są publicznym wyznaniem wiary oraz pokazaniem, że przekonania religijne nie mogą i nie powinny zostać nigdy i w żadnym systemie zredukowane wyłącznie do sfery prywatnej – powiedział @rzecznikKEPpl z okazji Uroczystości #BożeCiało.

#BibliaNaDziś: "Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie" (Mt 6, 1-6. 16-18).

RT @e_civitas: ‼️ Zostało 35 minut do Gali 75. Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka 😇

RT @Pontifex_pl: Iluż to biednych rodzi niedorzeczność wojny! Gdziekolwiek się nie spojrzymy , widzimy, że przemoc uderza w osoby bezbronne…

Na Światowe Spotkanie Rodzin dzięki pomocy @KosciolWschod pojedzie polska rodzina z Ukrainy. W sumie rodziny polonijne z całego świata będzie reprezentować ok. 50 osób. Towarzyszyć im będzie #bpPiotrTurzyński, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. https://t.co/5UPq9474lR

Światowe Spotkania Rodzin są silnym przekazem o rodzinie - mówi Aldona Wiśniewska, zapraszając do Rzymu na Koncert Wdzięczności 24 czerwca o godz. 19.30 w Kościele Santa Maria in Portico on Campitelli. https://t.co/g6aYDL5A4Z