Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 13.02.2022

[email protected]_pl: To nie Bóg musi wejść w naszą logikę, ale my w Jego. Wymaga to wędrówki, czasem uciążliwej, ale zawsze połączonej z radością.

Bo, pamiętajmy, pierwsze słowo Jezusa brzmi: błogosławieni. (…)

To jest decydująca cecha ucznia: radość serca. https://t.co/fE2ULs8qce