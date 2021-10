Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 12.10.2021

EpiskopatNews na swoim profilu na Twitterze napisał 12.10.2021: ""RT @BialArchi: Kościół, idąc za Chrystusem, naucza prawdy, która nie zawsze jest zgodna z opinią większości, ale jej nie narzuca. Od siły g…. "".

Mszą św. w bazylice laterańskiej, druga grupa biskupów rozpoczęła 2. dzień #AdLimina. Eucharystii przewodniczył metropolita wrocławski @Abp_Jozef, który wygłosił homilię: "W pracy formacyjnej świeckich musi być ukazywana różnica między celem a środkami". https://t.co/Y1KXdSHcPF https://t.co/s5wrgSoiOh

#Zdjęcia z Mszy Świętej w Bazylice św. Jana na Lateranie. Eucharystii przewodniczył @Abp_Jozef, metropolita @archidiecezjawr. #AdLimina Galeria na Flickr #EpiskopatNews: https://t.co/mRNtrOKKtg https://t.co/CMYyQi7rj3

RT @archidiecezjawr: @Abp_Jozef przewodniczył dziś Eucharystii i głosił słowo Boże w bazylice św. Jana na Lateranie. Msza święta rozpoczyna…

RT @bpmsolarczyk: Tak wiele słyszymy opinii na temat innych ludzi, komentarzy o religijności bliźnich i ocen ich postępowania. Niech nasza…

RT @sdmgrzegorz: Pytanie ze środka Ewangelii: czy ludzie dostrzegają we mnie to, co wewnętrzne (duchowe), czy raczej tylko to, co jest moją…

130 lat temu we Wrocławiu urodziła się Edyta Stein, święta męczennica. W zakonie karmelitanek przyjęła imię Teresy Benedykty od Krzyża. Patronko Europy - módl się za nami! https://t.co/l2zI8XPv14

Wspomnienie bł. Jana Beyzyma, prezbitera #BibliaNaDziś: "Czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste" (Łk 11, 37-41). https://t.co/foErlrwcpu

RT @StanislawBudzik: Duchu Święty, Twa moc

niechaj odnowi oblicze Kościoła,

bo Tyś do wiary swój lud powołał

i w swej miłości zachował. htt…

RT @EWTNPL: Bp Wiesław Śmigiel, biskup toruński, podczas briefingu dzielił się wrażeniami po pierwszym dniu, mówił o "potrzebie aktywizacji…

RT @ReligiaTVP: Wczoraj przeżywaliśmy #DzieńPapieski. 📺 Polecamy program #MZaN ➡ https://t.co/udLbjFKQ34 https://t.co/cUMPZ7TUxV

RT @BialArchi: Polacy już są tak bardzo podzieleni. Nadszedł czas, aby zatrzymać to szaleństwo przez miłość i przebaczenie. Trzeba spróbowa…

RT @ArchKrakowska: Przyznano nagrodę im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego 🙏⤵️

https://t.co/Fx3kwizlei

Abp Gądecki: Wizyta ad limina ma na celu podkreślenie jedności z Następcą św. Piotra Podsumowanie pierwszego dnia #AdLiminaApostolorum drugiej grupy biskupów z Polski: https://t.co/EurRkjtIzO https://t.co/CvjA4dZqzA

#Zdjęcia z #briefing na temat #AdLimina drugiej grupy biskupów z udziałem @Abp_Gadecki, #bpŚmigiel i #bpZadarko na #Flickr #EpiskopatNews - https://t.co/xeUEMwKp81 https://t.co/VUMCjI9kGL

[email protected]_Gadecki: Z jednej strony zakorzeniamy się w to, co dawne, w to co dotyczy grobu św. Piotra, gdzie odprawialiśmy Mszę św., a z drugiej strony w to, co jest nowe, co dokonuje się i domaga się każdego czasu odnowy, to właśnie ten duch, który płynie z Soboru Watykańskiego II. https://t.co/NsBE4qcugy

Trwa #briefing nt. #AdLimina drugiej grupy biskupów z udziałem @Abp_Gadecki, bp. Śmigla i bp. Zadarki. @Abp_Gadecki: Jest to wizyta,która ma nie tylko aspekt administracyjny,ale przede wszystkim ma na celu podkreślenie jedności z osobą św. Piotra i z osobą Następcy św. Piotra. https://t.co/fKrJb41gJp

RT @Pontifex_pl: Wzywajmy z większą mocą i częściej Ducha Świętego oraz wsłuchujmy się w Niego z pokorą, idąc razem, tak jak On, Twórca kom…

RT @rwatykanskie: Franciszek mianował nowego mistrza ceremonii papieskich, powierzając mu jednocześnie odpowiedzialność za papieski chór mu…

#Zdjęcia z Mszy Świętej rozpoczynającej wizytę #AdLimina drugiej grupy polskich biskupów w Rzymie.

Eucharystii przy grobie św. Piotra przewodniczył @Abp_Gadecki, metropolita @ArchPoznan. https://t.co/cEYxGdZ70e https://t.co/EE4opm7Rmy

