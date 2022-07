Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 12.07.2022

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

Wspominamy dzisiaj św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika. Na zaproszenie Bolesława Chrobrego w 1001 r. grupa misjonarzy z Pereum udała się do Polski, a dołączył do nich Brunon. Był pierwszym metropolitą pogańskich Słowian zachodnich. https://t.co/buJAaIq6rN

Z syntezy synodalnej @diecezjazg: Ewangelizacja to nie tylko zadanie stojące przed parafią bądź innymi podmiotami kościelnymi, ale także zadanie każdego chrześcijanina.

RT @Pontifex_pl: Przejąć się historią drugiego, poświęcić czas, by go poznać bez szufladkowania, jak miłosierny Samarytanin brać go na swoj…