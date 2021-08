Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 1.08.2021

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

#BibliaNaDziś: "Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie" (J 6, 24-35).

RT @ordynariat: Abp Guzdek na pl Krasińskich: To spotkanie, chwila zadumy i wspólna modlitwa pozwalają wierzyć, że są ludzie dobrzy i że św…

Wraz z @Pontifex_PL módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania się w świetle Ewangelii. #PapieskieIntencje #Sierpień2021

W naszych wakacyjnych podróżach pojedźmy do @Sankt_Kalwaria, @Lichen_INFO czy @rokitnosanktuar i oddajmy swoje troski naszej Matce. https://t.co/WXARcmcReF

RT @PiotrLibera: Pięć lat temu Papież Franciszek kończył swą podróż do Polski z okazji 31 Światowych Dni Młodzieży. Zostawił nam ważne prze…

RT @WyszynskiPL: Jak w żłobie widzę Boga, który stał się Chlebem żywym, tak muszę Go dostrzec w każdym kawałku chleba, a także na dnie misk…

RT @BpmmMarek: Prośmy, aby męczeństwo Jana Chrzciciela umacniało nas do odważnego stawania w obronie prawdy, zwłaszcza wtedy, gdy taka post…

RT @sdmgrzegorz: Ewangelia to także twarda walka o dusze, to gotowość na ofiarę aż do śmierci, ale nie jej szukanie lecz umiejętność przyję…