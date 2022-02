Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 10.02.2022

Tweet Episkopatu z 10.02.2022: ""Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy#BibliaNaDziś: "On jej rzekł: «Przez wzgląd na te słowa idź; zły duch opuścił twoją córkę». Gdy wróciła do domu, zastała dziecko leżące na łóżku; a zły duch wyszedł" (Mk 7, 24-30). """

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze? EpiskopatNews na Twitterze

Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy #BibliaNaDziś: "On jej rzekł: «Przez wzgląd na te słowa idź; zły duch opuścił twoją córkę». Gdy wróciła do domu, zastała dziecko leżące na łóżku; a zły duch wyszedł" (Mk 7, 24-30).

RT @OpiekunKalisz: Przez trzy dni w Kaliszu obradowało ponad 40 rektorów i formatorów z seminariów diecezjalnych i zakonnych w Polsce w ram…

Biskup Adam Odzimek, emerytowany biskup pomocniczy @Diecezja_Radom, trafił do szpitala. Bp @bpmsolarczyk prosi o modlitwę. https://t.co/sDGqPbNnPt https://t.co/E0MCwMKFXT

RT @ArchLodz: W poniedziałki marca tj. 7,14,21,28 odbędą się spotkania synodalne on-line, w których mogą wziąć udział osoby, które chciał…

RT @ArchLodz: #abpRyś:Te spotkania on-line, to coś więcej niż tylko zebranie opinii, ale chodzi o doświadczenie wspólnoty Kościoła, która s…

RT @ArchKrakowska: Zniewolenia, brak miłości, deficyt wiary oraz nieporozumienia – to cztery braki ludzkiego serca, które są przeszkodą do…

RT @JasnaGoraNews: W najbliższy piątek 11.02 we wspomnienie NMP z Lourdes- Światowy Dzień Chorego także na #JasnaGóra, miejscu wielu cudów…

RT @sdmgrzegorz: Nawrócenie biegnie przez serce, ale i nieczystość biegnie przez serce. To, co wybiorę jest we mnie.

RT @OchronaKEP: [email protected] o Benedykcie XVI: "Jego świadectwo i głęboka szczerość winny pobudzać nas wszystkich do obrony ofiar wykorzy…

RT @Pontifex_pl: Błagajmy nadal Boga pokoju, aby napięcia i groźby wojny zostały przezwyciężone poprzez poważny dialog. Nie zapominajmy, że…

RT @bpjgrzybowski: 💬✍️Relacja nauki z etyką nie jest dziś oczywista, szczególnie gdy mówimy o najdynamiczniej rozwijającej się współcześnie…

RT @pdm_missio: W dniach 7–9 lutego odbyła się Rada Krajowa @pdm_missio Z okazji przypadającego w tym roku 400-lecia powołania do życia Ko…

RT @Pontifex_pl: Nie ma sensu gromadzić bogactw, jeśli pewnego dnia umrzemy. To, co musimy gromadzić, to miłosierdzie, zdolność do dzieleni…

RT @prymasowska: O nominacji dowiedział się tuż po zakończeniu dyżuru w biurze parafialnym. W posłudze biskupa za najważniejsze uważa bycie…

Papież wzywa do dalszej modlitwy o pokój na Ukrainie.

https://t.co/MiwyscYqC2

RT @niedziela_pl: 🔴Ewangelia mówi jasno: mamy przyjmować obcokrajowców, ale jak już wspomniałem nauczanie Jezusa nie jest naiwne - mówi bp…

RT @rzecznikKEPpl: 25-lecie obecności w sieci obchodzi dziś tygodnik katolicki @niedziela_pl. O roli internetowych treści przekonaliśmy się…

RT @rwatykanskie: Papież do Polaków: módlcie się za wstawiennictwem św. Józefa o uzdrowienie, nawrócenie i dobrą śmierć (audiencja ogólna,…

RT @BpIgnacyDec: W naszym ziemskim życiu są rzeczy i zadania ważne i mniej ważne. W środę V tygodnia zwykłego Chrystus nam przypomina, że n…

RT @BpmmMarek: „Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby go uczynić nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowi…

