Co po zakończeniu obowiązywania tzw. Tarcz Antyinflacyjnych? Poseł PiS wyjaśnia Lidia Lemaniak

fot pawel dubiel brak

– Najbliższe pół roku, przede wszystkim najbliższe 2-3 miesiące, przyniosą pewną korektę w zakresie energetyki, związanej z energetyką zawodową, ale i również gazem. Będzie bardzo trudno wytrzymać takie wzrosty, gdyby one trwały kolejne miesiące, czy, nie daj Boże, lata. Jeśli by tak było, to prowadziłoby to jeszcze cały czas bardzo mocno do zubożenia naszego społeczeństwa i w ogóle całej Europy, bo problem płacenia dzisiaj za rachunki za energię elektryczną, to nie jest wyłącznie problem Polski. Słyszymy, że co trzeci obywatel Hiszpanii dzisiaj nie płaci za energię elektryczną, bo go po prostu na to nie stać – mówi polskatimes.pl poseł Prawa i Sprawiedliwości, Andrzej Kosztowniak.