Co papież Franciszek przekazał wiernym w ostatnim tweecie z 9.08.2022?

Odrodzenie dialogu dokonuje się nie przez słowa, ale przez ciszę, bez narzucania się, przez cierpliwe wsłuchiwanie się w drugiego, w jego trudy, w to, co nosi w sobie. Uzdrowienie serca zaczyna się od słuchania.

Nadal modlę się za naród ukraiński, atakowany i umęczony, prosząc Boga, by uwolnił go z plagi wojny. Jedyną rozsądną rzeczą do zrobienia jest zatrzymanie się i negocjacje. Niech mądrość inspiruje do konkretnych działań na rzecz pokoju.