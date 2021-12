Co papież Franciszek przekazał wiernym w ostatnim tweecie z 4.12.2021?

Chciałabym zaapelować do społeczności międzynarodowej w obliczu problemu migracji, aby zwróciła uwagę na najbardziej potrzebujących, tak aby zgodnie z możliwościami każdego kraju, mogli być oni przyjmowani, promowani i integrowani z poszanowaniem ich praw człowieka i godności.

Ten kraj można określić jako „pamięć Europy”, cieszę się, że mogę go odwiedzić. Z tej kolebki cywilizacji, wyrosło i zawsze będzie wychodzić przesłanie, które kieruje nas ku Najwyższemu i ku drugiemu. #PodróżApostolska #Grecja

Drodzy bracia i siostry z #niepełnosprawnością, Papież i Kościół są blisko was w sposób szczególny, z serdecznością i czułością. My, wszyscy razem, jesteśmy Kościołem, ponieważ Jezus postanowił być naszym przyjacielem. https://t.co/DjwhiJXHAA

Podobnie jak niewidomi z dzisiejszej #Ewangelii jesteśmy wędrowcami, często zanurzonymi w ciemnościach życia. Dlatego musimy pójść do Jezusa: tylko On, prawdziwe światło, oświecające każdego, da nam obfitość światła i miłości. Tylko On uwalnia serce od zła. #PodróżApostolska