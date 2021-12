Co papież Franciszek przekazał wiernym w ostatnim tweecie z 30.12.2021?

30.12.2021 papież Franciszek napisał do wiernych na Tweeterze: „Podczas #BożegoNarodzenia Bóg nie objawia się jako ktoś wyniosły, kto chce dominować, ale jako Ten, kto się uniża, staje się mały i biedny, aby służyć: to oznacza, że drogą upodobnienia się do Niego jest uniżenie i służba. ”

Papież Franciszek regularnie postuje na Twitterze. Tweety duchownego pojawiają się właściwie codziennie. Dotyczą zazwyczaj aktualnych spraw, z którymi borykają się wierni. Na Twitterze papieża Franciszka można znaleźć również wpisy mające wesprzeć wiernych lub pomóc im w codziennym życiu. Papież Franciszek na Twitterze

Święty Józefie, który doświadczyłeś cierpienia tego, który musi uciekać, aby ocalić życie osób najdroższych, chroń wszystkich uciekających z powodu wojny, nienawiści i głodu. Prowadź ich kroki i otwórz serca tych, którzy mogą im pomóc. #MódlmySięWspólnie #AudiencjaOgólna

Herodowie naszych czasów niszczą niewinność dzieci, zmuszając je do niewolniczej pracy, prostytucji, walki z bronią w ręku i migracji. #MódlmySięWspólnie za te dzieci i brońmy ich. #ŚwięciMłodziankowie

Przyjmijmy Jezusa w maluczkich dnia dzisiejszego, ukochajmy Go w ostatnich, służmy Mu w ubogich. Oni są najbardziej podobni do Jezusa, który urodził się w ubóstwie. I to właśnie w nich pragnie być czczony. #OktawaBożegoNarodzenia

Każdego dnia, proszę, pomódlcie się trochę razem, jako rodzina, aby prosić Boga o dar pokoju. I postanówmy wszyscy – rodzice, dzieci, Kościół, społeczeństwo obywatelskie – wspierać, bronić i strzec rodziny! #ŚwiętaRodzina

Chrystus „przebywa” w waszym małżeństwie i czeka, aż otworzycie swoje serca na Niego, aby mógł podtrzymywać was mocą swojej miłości. Nasza ludzka miłość jest słaba, potrzebuje siły wiernej miłości Jezusa. #ListDoMałżonków

Drodzy małżonkowie całego świata! Z okazji Roku „Rodzina Amoris Laetitia” zwracam się do was, aby, w tym szczególnym okresie, który przeżywamy, wyrazić wobec was całą moją miłość i bliskość.

#ListDoMałżonków https://t.co/5PccejALmF

Podczas gdy rozbrzmiewa orędzie o narodzinach Zbawiciela, źródle prawdziwego pokoju, widzimy nadal tak wiele konfliktów, kryzysów i sprzeczności. W ten dzień świąteczny błagajmy Boga, aby wzbudził w sercach wszystkich pragnienie pojednania i braterstwa.

Słowo stało się ciałem, aby wejść z nami w dialog. Bóg nie chce uprawiać monologu, ale dialog. Przychodząc na świat, w Osobie Słowa wcielonego, Bóg ukazał nam drogę spotkania i dialogu. https://t.co/TaA5PFz8dJ

Jezus rodzi się blisko zapomnianych, tych na peryferiach. Przychodzi nobilitować wykluczonych i objawia się przede wszystkim im: nie ważnym osobistościom, ale pasterzom, ludziom, którzy pracowali. #BożeNarodzenie

Oto, o co prosić Jezusa w #BożeNarodzenie: o łaskę maleńkości. „Panie, naucz nas kochać maleńkość. Pomóż nam zrozumieć, że jest to droga do prawdziwej wielkości”.

Siostro, bracie, jeśli, tak jak w Betlejem, ogarnia cię ciemność nocy, jeśli rany, które nosisz, krzyczą: „nic nie znaczysz!”,tej nocy Bóg odpowiada i mówi do ciebie:„Kocham cię takiego, jakim jesteś. Stałem się mały dla ciebie. Zaufaj mi i otwórz mi swoje serce”. #BożeNarodzenie

Tej Nocy rozbłysło światło. Jest to łagodny blask, który przypomina nam, że w naszej małości jesteśmy umiłowanymi dziećmi światłości (1 Tes 5, 5). Radujmy się, bo nikt nigdy nie zgasi tego światła Jezusa, które od tej nocy jaśnieje w świecie. #BożeNarodzenie

Niech to będzie prawdziwie #BożeNarodzenie, nie zapomnijmy o tym: Bóg przychodzi, aby być pośród nas i wzywa do otoczenia troską braci i sióstr, szczególnie najbardziej biednych, słabych i kruchych, których pandemia naraża na jeszcze większą marginalizację.

Pozwólmy ewangelizować się pokorze #BożegoNarodzenia, żłóbka, ubóstwa oraz sposobowi, w jaki Syn Boży przyszedł na świat. Pozwólmy ewangelizować się pokorze Dzieciątka Jezus.

Oto lekcja #BożegoNarodzenia: pokora jest wielkim punktem wyjścia wiary, życia duchowego, świętości. Oby Pan udzielił nam tego daru.

Tajemnica #BożegoNarodzenia jest tajemnicą Boga, który przychodzi na świat drogą pokory.

Jest wiele Kościołów lokalnych, zgromadzeń zakonnych i organizacji katolickich, które są gotowe przyjąć i towarzyszyć migrantom w procesie pełnej integracji. Wystarczy tylko, aby kraje otworzyły swoje drzwi, drzwi serca! Nie zawiedźmy w to Boże Narodzenie!

Jezus jest imieniem i obliczem miłości Boga, który przyszedł zamieszkać pośród nas. Życzę, aby każdy z was nosił w sobie pragnienie szukania i radość odnalezienia Go podczas tego #BożegoNarodzenia.

Podejmijmy konkretne postanowienie, które dostosowane jest do naszej życiowej sytuacji, i realizujmy je, przygotowując się do tego #BożegoNarodzenia: zatelefonujmy do samotnej osoby, złóżmy wizytę starszemu lub choremu, zróbmy coś na rzecz potrzebującego…#Adwent

