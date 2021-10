Co papież Franciszek przekazał wiernym w ostatnim tweecie z 30.10.2021?

30.10.2021 papież Franciszek napisał do wiernych na Tweeterze: „Kiedy się modlimy, nie czynimy tego nigdy sami: nawet jeśli o tym nie myślimy, jesteśmy zanurzeni w majestatycznej rzece wezwań, która nas poprzedza i która idzie po nas. #Modlitwa #WspólnotaŚwiętych. ”

Papież Franciszek regularnie postuje na Twitterze. Tweety duchownego pojawiają się właściwie codziennie. Dotyczą zazwyczaj aktualnych spraw, z którymi borykają się wierni. Na Twitterze papieża Franciszka można znaleźć również wpisy mające wesprzeć wiernych lub pomóc im w codziennym życiu. Papież Franciszek na Twitterze

Kiedy się modlimy, nie czynimy tego nigdy sami: nawet jeśli o tym nie myślimy, jesteśmy zanurzeni w majestatycznej rzece wezwań, która nas poprzedza i która idzie po nas. #Modlitwa #WspólnotaŚwiętych

Zmianom klimatycznym można stawić czoła jedynie poprzez globalną współodpowiedzialność, solidarność opartą na sprawiedliwości, dzielenie wspólnego losu, świadomość bycia jedną rodziną ludzką i istnienia Bożego planu dla świata. #Faiths4COP26

Duch Święty, który wypływa z Paschy Jezusa, jest zasadą życia duchowego. To On przemienia serca: nie nasze uczynki, ale działanie Ducha Świętego w nas! #AudiencjaGeneralna

Co to znaczy iść za Jezusem? To iść naprzód przez życie z Jego ufnością, to znaczy z ufnością, że jest się umiłowanym dzieckiem Boga. To podążanie drogą Mistrza, który przyszedł, aby służyć, a nie aby Mu służono (Mk 10, 45).

Wyrażam swoją bliskość z tysiącami migrantów i uchodźców w Libii: nigdy o was nie zapomnę; słyszę wasze wołanie i modlę się za was.Poczujmy się wszyscy odpowiedzialni za tych naszych braci i siostry,którzy od zbyt wielu lat są ofiarami tej dramatycznej sytuacji #MódlmysięWspólnie

"Jezu, zmiłuj się nade mną!". Uczyńmy tę modlitwę naszą własną. Powtarzajmy ją. Jezusa trzeba prosić o wszystko, ponieważ może wszystko. On nie może się doczekać, aby wlać swą łaskę i radość do naszych serc. #EwangeliaNaDziś

W dzisiejszej Ewangelii (Mk 10, 46-52) jaśnieje wiara Bartymeusza, niewidomego żebraka. Prosi o wszystko Tego, który może wszystko dać: „zmiłuj się nade mną!". Nie prosi o jakąś łaskę, ale pokazuje Panu swoje serce: błaga o miłosierdzie dla siebie, dla swojego życia.

Nie zapominajcie o tym, co powiedział św. #JanPawełII: „Bądźcie czujni, aby nic was nie odłączyło od miłości Chrystusa. Żadne fałszywe hasła, błędne ideologie ani pokusa pójścia na kompromis z tym, co nie jest z Boga.”

#Modlitwa chrześcijańska zaszczepia w ludzkim sercu niezwyciężoną nadzieję: jakiekolwiek doświadczenie pojawi się na naszej drodze, miłość Boża może obrócić je w dobro.

Prawdziwa wolność – wolność w Chrystusie – nie szuka własnej korzyści, ale kieruje się miłością i wyraża się w służbie innym, szczególnie ubogim. Miłość czyni nas wolnymi, prowadzi do wyboru i czynienia dobra, pobudza nas do służby. #AudiencjaOgólna

Przyjdź Duchu Święty miłości, otwórz nasze serca na słuchanie. Przyjdź, Duchu Święty, odnów święty Lud wierny Boga. Przyjdź, Duchu Stworzycielu, odnów oblicze ziemi! #Synod #KościółSłuchający https://t.co/f812J56XjV

Modlitwa jest jak tlen życia. Modlitwa jest rozciąganiem na nas obecności Ducha Świętego, który zawsze prowadzi nas naprzód. https://t.co/ZxbankIiSZ

Trwając w codziennej modlitwie na #ŚwiętymRóżańcu, możemy codziennie spotykać się z Dziewicą Matką, ucząc się od Niej pełnej współpracy z planami zbawczymi, które Bóg ma dla każdego. #DzieciModląsię

Dzisiaj tysiące dzieci z całego świata uczestniczy w kampanii #PomocyKościołowiwPotrzebie modląc się na Różańcu o jedność i pokój. #Módlmysięwspólnie z nimi, wzywając Maryi z takim samym zaufaniem do naszej niebiskiej Matki jak ci młodzi. #DzieciModląsię

Drodzy bracia i siostry, życzę wam dobrej wspólnej drogi! Bądźcie otwarci na niespodzianki Ducha, na łaskę spotkania, słuchania siebie nawzajem, rozeznawania. Radujmy się, że to Pan pierwszy wychodzi nam na spotkanie ze swoją miłością. #Synod #KościółSłuchający

Kryzys środowiskowy i społeczny to dwie strony tego samego medalu. Dlatego rozwiązanie go wymaga integralnego podejścia do walki z ubóstwem, przywrócenia godności osobom wykluczonym i jednoczesnej troski o przyrodę. #NieDlaUbóstwa

Jezus prosi nas, abyśmy zanurzyli się ze współczuciem w życie tych, których spotykamy, tak jak On to uczynił z nami. Bóg jest miłością, a miłość jest pokorna, nie wynosi się, ale uniża, jest jak deszcz, który spada na ziemię i przynosi życie. #EwangeliaNaDziś (Mk 10, 35-45)

Nas wszystkich, liderów religijnych, abyśmy nigdy nie używali imienia Boga do wzniecania wojen. Stańmy po stronie narodów, robotników, ludzi pokornych i walczmy razem z nimi, aby integralny rozwój ludzkości stawał się rzeczywistością. Przerzućmy mosty miłości.

Rządy i wszystkich polityków, aby pracowali dla dobra wspólnego. Aby nie słuchali jedynie elit gospodarczych i byli na służbie narodów, które proszą o ziemię, dom, pracę oraz dobre życie w harmonii z całą ludzkością i ze stworzeniem.

Potężne kraje o zaprzestanie agresji, blokad i jednostronnych sankcji przeciwko jakiemukolwiek krajowi, w jakiejkolwiek części świata. Nie dla neokolonializmu. Konflikty należy rozwiązywać poprzez wielostronne instancje jak np. ONZ.

ZOBACZ KONIECZNIE Do czego zdolni są złodzieje? Najgłośniejsze kradzieże