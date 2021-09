Co papież Franciszek przekazał wiernym w ostatnim tweecie z 28.09.2021?

Duchowość chrześcijańska proponuje umiarkowanie i prostotę, które pozwalają nam się zatrzymać i docenić małe rzeczy, dziękować za możliwości, które oferuje nam życie, nie przywiązując się do tego, co posiadamy, i nie smucąc się z tego, czego nie mamy. #CzasDlaStworzenia

W obecnym czasie kryzysu – zdrowotnego, społecznego, ekologicznego – zastanówmy się nad tym, że nasze korzystanie z tak wielu dóbr materialnych, często jest szkodliwe dla Ziemi. Postanówmy to zmienić i dążyć do prostszego stylu życia, który szanuje stworzenie. #CzasDlaStworzenia

Drodzy młodzi! Chciałbym raz jeszcze wziąć was za rękę, by wspólnie podążać w duchowej pielgrzymce, która prowadzi nas ku Światowemu Dniowi Młodzieży w Lizbonie w 2023 r. https://t.co/has6cQeOJs

Święty #OjciecPio z Pietrelciny poświęcił całe swoje życie na modlitwę i cierpliwe słuchanie braci. Niczym balsamem namaszczał ich cierpienia miłością Chrystusa. Naśladując jego heroiczny przykład, również i my możemy się stać narzędziem Bożej miłości do najsłabszych.

W #EwangeliaNaDziś (Mk 9, 30-37) Pan obala kryteria, które wyznaczają to, co naprawdę liczy się w życiu. Wielkość i sukces, w oczach Boga, mierzy się służbą. Nie tym, co masz, ale tym, co dajesz. Chcesz być kimś? Służ.