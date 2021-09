Co papież Franciszek przekazał wiernym w ostatnim tweecie z 27.09.2021?

Święty #OjciecPio z Pietrelciny poświęcił całe swoje życie na modlitwę i cierpliwe słuchanie braci. Niczym balsamem namaszczał ich cierpienia miłością Chrystusa. Naśladując jego heroiczny przykład, również i my możemy się stać narzędziem Bożej miłości do najsłabszych.

W #EwangeliaNaDziś (Mk 9, 30-37) Pan obala kryteria, które wyznaczają to, co naprawdę liczy się w życiu. Wielkość i sukces, w oczach Boga, mierzy się służbą. Nie tym, co masz, ale tym, co dajesz. Chcesz być kimś? Służ.