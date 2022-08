Co papież Franciszek przekazał wiernym w ostatnim tweecie z 27.08.2022?

Tweet papieża Franciszka z 27.08.2022: „Jezus chce i dziś rzucić ten ogień na ziemię; chce go na nowo rozpalić na brzegach naszych codziennych historii. Wzywa nas po imieniu, patrzy nam w oczy i pyta: czy mogę na ciebie liczyć? . ”

Papież Franciszek regularnie postuje na Twitterze. Tweety duchownego pojawiają się właściwie codziennie. Dotyczą zazwyczaj aktualnych spraw, z którymi borykają się wierni. Na Twitterze papieża Franciszka można znaleźć również wpisy mające wesprzeć wiernych lub pomóc im w codziennym życiu. Papież Franciszek na Twitterze

Jezus chce i dziś rzucić ten ogień na ziemię; chce go na nowo rozpalić na brzegach naszych codziennych historii. Wzywa nas po imieniu, patrzy nam w oczy i pyta: czy mogę na ciebie liczyć? https://t.co/fX3D3KAaxf

Kardynał kocha Kościół zawsze z tym samym ogniem duchowym, czy to zajmując się sprawami wielkimi, czy też małymi; czy spotykając się z wielkimi tego świata, czy też z maluczkimi, którzy są wielcy przed Bogiem.

Modlitwa pomaga nam utrzymać żywą wiarę; olej wiary zachowuje się dzięki częstemu zwracaniu myśli ku Panu: bardzo może nam pomóc spojrzenie na obraz Ukrzyżowanego, zatrzymanie wzroku na Jezusie. Jest to piękny sposób modlitwy.

Często pokój nie jest dziełem wielkich osobowości, lecz codziennej determinacji zwykłych mężczyzn i kobiet.

Potrzebujemy pokoju! #MódlmysięWspólnie #Ukraina #Pokój https://t.co/DB3tqeUems

W starości, gdy zbliżamy się do odejścia, zasadnicze elementy życia, które są nam najdroższe, wydają się wówczas szczególnie jasne. Całe nasze życie jawi się jak ziarno, które trzeba będzie zakopać, aby mógł się narodzić jego kwiat i owoc.

#Pokój jest przede wszystkim postawą serca. Rodzi się ze sprawiedliwości, wrasta w braterstwie, żyje bezinteresownością. Pobudza, aby służyć prawdzie.

Miłosierdzie Boże, które uczyniło nas braćmi i siostrami, wzywa nas, abyśmy byli budowniczymi pokoju i zgody.

Z niepokojem i smutkiem śledzę sytuację w Nikaragui. Chciałbym wyrazić przekonanie i nadzieję, że dzięki otwartemu i szczeremu dialogowi nadal można znaleźć podstawy do pełnego szacunku i pokojowego współistnienia. #Módlmysię wspólnie

Jezus zachęca nas do wejścia przez ciasne drzwi, co oznacza pójścia za Nim z miłością, tak jak robią to ci, którzy cierpią z powodu swojej wiary, ale nie przestają się modlić i miłować i odpowiadając na zło dobrem znajdują siłę, by przebaczyć. #Ewangeliadnia Łk 13,22-30

Bez pokory nie można spotkać Boga, nie można doświadczyć zbawienia, a nawet nie można spotkać bliźniego, brata i siostry, którzy żyją obok nas.

Kochać jak Jezus, to znaczy służyć i dać swoje życie. Służyć znaczy nie stawiać na pierwszym miejscu własnych korzyści; walczyć z obojętnością, dzielić się darami, którymi obdarzył nas Bóg. Dawać życie, to wyjść z egoizmu, by uczynić istnienie darem, wydać siebie potrzebującym.

Jezus objawia nam cierpliwość Boga. Ojciec okazuje nam miłosierdzie i wzywa nas do ostatniej godziny, nie żąda doskonałości, ale porywu serca, stara się przebić do nas nawet wtedy, gdy serce jest zamknięte.

Świadectwo osób starszych łączy w sobie okresy życia i miary czasu: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Okresy życia nie są oddzielnymi światami, konkurującymi ze sobą. Przymierze starców i dzieci ocali rodzinę ludzką. #BłogosławieństwoCzasu

Miłość wykracza poza to, co przydatne, co dogodne, co należne; miłość rodzi zdumienie, inspiruje twórcze porywy, bezinteresowne.

Przyzywajmy nadal wstawiennictwa Matki Bożej, aby Bóg obdarzył świat pokojem i szczególnie módlmy się za naród ukraiński.

Patrząc na Matkę Bożą w chwale rozumiemy, że prawdziwa władza to służba i że królować to kochać. To jest droga do nieba. #Wniebowzięcie

Trzeba zawsze się modlić, nawet gdy wszystko wydaje się daremne, kiedy Bóg jawi się jako głuchy oraz milczący i mamy poczucie straconego czasu. Nawet, gdy niebo się zaciemnia, chrześcijanin nie przestaje się modlić.

Jesteśmy na świecie, aby przeżyć historię miłości z Bogiem, aby podjąć odwagę stanowczych wyborów, aby zdobyć się na wspaniałe ryzyko kochania.

Ten, kto uważa się za bogatego, zwycięskiego i bezpiecznego, opiera wszystko na sobie oraz zamyka się na Boga i na braci, a ten, kto wie, że jest ubogi i że nie wystarcza samemu sobie, pozostaje otwarty na Boga i na bliźniego. I znajduje radość.

