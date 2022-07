Co papież Franciszek przekazał wiernym w ostatnim tweecie z 26.07.2022?

Papież Franciszek napisał 26.07.2022 na Tweeterze: „Wspólna modlitwa, wspólna pomoc, dzielenie się historiami życia, wspólnymi radościami i zmaganiami – to wszystko otwiera drzwi do pojednawczego dzieła Boga. #PodróżApostolska #Kanada. ”

Papież Franciszek regularnie postuje na Twitterze. Tweety duchownego pojawiają się właściwie codziennie. Dotyczą zazwyczaj aktualnych spraw, z którymi borykają się wierni. Na Twitterze papieża Franciszka można znaleźć również wpisy mające wesprzeć wiernych lub pomóc im w codziennym życiu. Papież Franciszek na Twitterze

Wspólna modlitwa, wspólna pomoc, dzielenie się historiami życia, wspólnymi radościami i zmaganiami – to wszystko otwiera drzwi do pojednawczego dzieła Boga. #PodróżApostolska #Kanada

Pojednanie to nie tyle nasze dzieło, jest to dar, który wypływa z Ukrzyżowanego, to pokój, który płynie z Serca Jezusa, to łaska, o którą trzeba prosić. #RdzenneLudy #Kanada

Nasze starania o uzdrowienie i pojednanie nie wystarczą, potrzebna jest łaska Chrystusa, potrzebna jest cicha i silna mądrość Ducha. Niech On wypełni oczekiwania serc. Niech On weźmie nas za rękę. Niech On będzie Tym, który sprawi, że będziemy szli razem. #RdzenneLudy #Kanada

Proszę o przebaczenie, w szczególności za sposób, w jaki wielu członków Kościoła współpracowało w tych projektach niszczenia kultury i przymusowej asymilacji, realizowanych przez ówczesne rządy, których kulminacją był system szkół rezydencjalnych. #RdzenneLudy #Kanada

Drogie #LudyRdzenneKanady, przybywam na wasze rodzinne ziemie, aby powiedzieć wam osobiście, że jestem zasmucony, aby błagać Boga o przebaczenie, uzdrowienie i pojednanie, aby pokazać wam moją bliskość, aby modlić się z wami i za was.

To na nas, dziadkach i osobach starszych, spoczywa wielka odpowiedzialność: nauczyć ludzi naszych czasów patrzeć na innych tak, jak my patrzymy na nasze wnuki, czule i z wyrozumiałością. Możemy dziś być nauczycielami pokojowego, wrażliwego na najsłabszych stylu życia. #dziadkowie

„Wsłuchaj się w głos stworzenia” to temat i zachęta tegorocznego Czasu dla Stworzenia - od 1 września do 4 października. Jest to szczególny czas dla wszystkich chrześcijan, aby razem modlić się i troszczyć o nasz wspólny dom.

Trzeba powrócić do istoty chrześcijaństwa: do miłości Boga, która jest siłą napędową naszej radości i która każe nam wyjść i przemierzać drogi świata; i do przyjmowania bliźniego, co jest naszym najprostszym i najpiękniejszym świadectwem w świecie.

Jestem blisko umęczonej ludności Ukrainy. Jak można nie rozumieć tego, że wojna powoduje jedynie zniszczenia i śmierć, oddalając od siebie narody, zabijając prawdę i dialog? #Módlmysięwspólnie o wznowienie negocjacji.

#Módlmysię wspólnie za naród Sri Lanki. Zachęcam wszystkie strony do poszukiwania pokojowego rozwiązania obecnego kryzysu; myśląc szczególnie o najuboższych i respektując prawa wszystkich.

Słowo Jezusa jest nauką, która dotyka życia i kształtuje je, zmienia, uwalnia je z mroków zła, zaspokaja i napełnia radością, która nie przemija: to najlepsza cząstka. Dlatego Maria daje mu pierwsze miejsce: zatrzymuje się i słucha. Reszta przyjdzie później. #Ewangeliadnia

#MatkiBożejzGóryKarmel https://t.co/JGa2KPEq53

Zachęcam was do odwiedzenia najbardziej osamotnionych osób starszych, w domu lub w ośrodku, w którym przebywają. Zadbajmy, by nikt nie żył w osamotnieniu. Wizyta u samotnych osób starszych jest dziełem miłosierdzia naszych czasów! #DziadkowieStarsi #BłogosławieństwoCzasu

Przejąć się historią drugiego, poświęcić czas, by go poznać bez szufladkowania, jak miłosierny Samarytanin brać go na swoje ramiona, kiedy jest zmęczony czy zraniony, na tym polega braterstwo.

Ponownie zapewniam o mej bliskości z narodem ukraińskim, codziennie dręczonym brutalnymi atakami, za które płacą zwykli ludzie. #Módlmysięwspólnie, aby Bóg ukazał drogę do zakończenia tej szalonej wojny!

Każdego dnia Bóg przechodzi i rzuca ziarno w ziemię naszego życia. To, czy wyda ono owoc, zależy od nas, od naszej modlitwy, od otwartego serca, którym przyjmujemy Pisma, aby stały się dla nas żywym Słowem Boga.

Życie człowieka jest jak tchnienie, a jego historia jest ulotna. Lecz ten, kto się modli, wie, że jest cenny w oczach Boga. #Modlitwa

#Módlmysięwspólnie o pokój na Ukrainie i na całym świecie świecie. Trzeba globalnego projektu pokojowego. ‘Nie’ dla świata podzielonego między skonfliktowane mocarstwa; ‘tak’ dla świata zjednoczonego między narodami i cywilizacjami, które nawzajem się szanują.

Za każdym razem, gdy otwieramy nasze serca na Jezusa, w nasze życie wkracza Boże błogosławieństwo.

W trudnych chwilach nie zamykajmy się w sobie, nie zostawiajmy Jezusa na zewnątrz. Szukajmy Go, wracajmy do Niego, do Jego przebaczenia, do tych ran, które nas uzdrowiły. W ten sposób staniemy się zdolni do współczucia, aby zbliżać się do ran innych.

