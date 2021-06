Co papież Franciszek przekazał wiernym w ostatnim tweecie z 26.06.2021?

Droga wskazana przez Świętego Pawła w Liście do Galatów jest drogą cichej i posłusznej ufności, w poczuciu, że Duch Święty działa w każdej epoce Kościoła. #AudiencjaOgólna

Chrystus żyje i pragnie, aby każdy z nas żył. On jest prawdziwym pięknem i młodością tego świata. Wszystko, czego On dotyka staje się młode, staje się nowe, napełnia się życiem i sensem.

Ileż to razy, zostawiamy Pana w jakimś zakamarku, na dnie łodzi życia, aby obudzić Go dopiero w chwili potrzeby! Prośmy dziś o łaskę wiary, która niestrudzenie szuka Pana, puka do drzwi Jego Serca. #DzisiejszaEwangelia (Mk 4, 35-41)