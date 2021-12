Co papież Franciszek przekazał wiernym w ostatnim tweecie z 24.12.2021? Newsroom 360

Papież Franciszek odprawia mszę w Meksyku. Marko Vombergar/Aleteia Image Department | CC

24.12.2021 papież Franciszek napisał do wiernych na Tweeterze: „Niech to będzie prawdziwie #BożeNarodzenie, nie zapomnijmy o tym: Bóg przychodzi, aby być pośród nas i wzywa do otoczenia troską braci i sióstr, szczególnie najbardziej biednych, słabych i kruchych, których pandemia naraża na jeszcze większą marginalizację. ”