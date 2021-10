Co papież Franciszek przekazał wiernym w ostatnim tweecie z 24.10.2021? Newsroom 360

Papież Franciszek odprawia mszę w Meksyku. Marko Vombergar/Aleteia Image Department | CC

24.10.2021 papież Franciszek napisał do wiernych na Tweeterze: „"Jezu, zmiłuj się nade mną!". Uczyńmy tę modlitwę naszą własną. Powtarzajmy ją. Jezusa trzeba prosić o wszystko, ponieważ może wszystko. On nie może się doczekać, aby wlać swą łaskę i radość do naszych serc. #EwangeliaNaDziś. ”