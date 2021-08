Co papież Franciszek przekazał wiernym w ostatnim tweecie z 24.08.2021?

Tweet papieża Franciszka z 24.08.2021: „To właśnie w pokorze buduje się przyszłość świata. ”

Papież Franciszek regularnie postuje na Twitterze. Tweety duchownego pojawiają się właściwie codziennie. Dotyczą zazwyczaj aktualnych spraw, z którymi borykają się wierni. Na Twitterze papieża Franciszka można znaleźć również wpisy mające wesprzeć wiernych lub pomóc im w codziennym życiu. Papież Franciszek na Twitterze

To właśnie w pokorze buduje się przyszłość świata.

Nie należy podążać za Bogiem w marzeniach i wyobrażeniach o wielkości i potędze, ale musimy Go rozpoznać w człowieczeństwie Jezusa, a w konsekwencji w człowieczeństwie braci i sióstr, których spotykamy na drodze życia. #Ewangeliadnia (J 6, 60-69) #AniołPański

Cierpliwość pomaga nam patrzeć na siebie, na nasze wspólnoty i na świat z miłosierdziem.

Zagrożenie klimatyczne powoduje coraz więcej kryzysów humanitarnych, a ubodzy są najbardziej narażeni na ekstremalne zjawiska pogodowe. Pilnie potrzeba solidarności opartej na sprawiedliwości, pokoju i jedności rodziny ludzkiej. #WorldHumanitarianDay

Pamiętajmy o tych, którzy nie mogą wyjechać na wakacje. Myślę szczególnie o chorych, osobach starszych, więźniach, bezrobotnych, uchodźcach i tych wszystkich, którzy są samotni lub w trudnej sytuacji. Niech Maryja otacza każdego swoją macierzyńską opieką

#Módlmysięrazem za Haiti. Pragnę wyrazić bliskość drogim mieszkańcom tego kraju, poważnie dotkniętego trzęsieniem ziemi. Niech solidarność wszystkich złagodzi skutki tej tragedii!

#Módlmysięrazem za Afganistan, aby ustał szczęk broni i można było znaleźć rozwiązania przy stole dialogu. Tylko w ten sposób udręczona ludność tego kraju będzie mogła powrócić do swych domów i żyć w pokoju.

Pokora jest tajemnicą Maryi. To właśnie pokora przyciągnęła do niej spojrzenie Boga. Dziś, patrząc na Maryję wniebowziętą możemy powiedzieć, że pokora jest drogą do nieba. #AniołPański

Nie ma lepszego sposobu modlitwy od tego, aby jak Maryja trwać w postawie otwartości, serca otwartego na Boga: „Panie, tego czego Ty chcesz, kiedy chcesz i jak chcesz”.

Modlitwa daje życiu tlen: podobnie jak nie można żyć bez oddychania, tak nie można być chrześcijanami bez modlitwy.

Prawo zewnętrzne nie daje życia, ponieważ nie zmienia serca. Radykalną nowością życia chrześcijańskiego jest życie według Ducha Świętego, który wyzwala nas od prawa i jednocześnie prowadzi do spełnienia w przykazaniu miłości. #AudiencjaOgólna

Bóg nie przychodzi w wydarzeniach nadzwyczajnych, ale że wypełnia swoje dzieło w pozornej monotonii naszych dni, w męczącym niekiedy rytmie zajęć, w drobnych rzeczach, które prowadzimy wytrwale i pokornie, starając się pełnić Jego wolę.

W #Ewangeliadnia (J 6, 41-51) Jezus objawia się jako chleb życia. Tylko On karmi nasze dusze, tylko On sprawia, że czujemy się kochani, nawet jeśli wszyscy nas zawodzą, tylko On daje nam siłę, by kochać i przebaczać, tylko On daje życie wieczne.

#PrzemienieniePańskie przypomina nam, że jesteśmy wezwani do wejścia w doświadczenie spotkania z Chrystusem, abyśmy oświeceni jego światłem mogli wnosić je oraz zapalać wszędzie jako małe lampy Ewangelii, które dają trochę miłości i nadziei.

Rok po straszliwej eksplozji w porcie w Bejrucie, apeluję do wspólnoty międzynarodowej, prosząc by pomogła Libanowi wejść na drogę „zmartwychwstania”, poprzez konkretne gesty, tak by #Liban znów stał się przesłaniem braterstwa i pokoju.

#Módlmysięwspólnie za wszystkich pasterzy, aby za przykładem świętego Jana Marii Vianneya, nieśli swoim braciom i siostrom w trudnościach Ewangelię ożywianą ich świadectwem miłości, miłosierdzia i solidarności.

Ewangelia jest Dobrą Nowiną i jest siłą, która zmienia na lepsze nasze życie i nasze serce. Dlatego proszę was o czytanie każdego dnia Ewangelii i medytowanie krótkiego jej fragmentu, aby czerpać z tego niewyczerpalnego źródła zbawienia. #AudiencjaOgólna

Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do zreformowania się w świetle Ewangelii. https://t.co/fZm0k9sqj9

Zachęta z #Ewangeliadnia (J 6,24-35) jest następująca: nie troszczmy się jedynie o chleb materialny, zaspakajający nasz głód, ale przyjmijmy Jezusa jako chleb życia i, wychodząc od naszej przyjaźni z Nim, uczmy się wzajemnej miłości. Bezinteresownie i bez kalkulacji.

W tym czasie pandemii, niech Igrzyska Olimpijskie w Tokio będą znakiem nadziei, znakiem powszechnego braterstwa w duchu zdrowej rywalizacji. #Tokyo2020

