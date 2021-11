Co papież Franciszek przekazał wiernym w ostatnim tweecie z 19.11.2021? Newsroom 360

Papież Franciszek odprawia mszę w Meksyku. Marko Vombergar/Aleteia Image Department | CC

Tweet papieża Franciszka z 19.11.2021: „Praca dzieci jest równoznaczna z ich wykorzystywaniem. To odmawianie im prawa do zdrowia, do edukacji, do harmonijnego rozwoju, do zabawy i do marzeń. To okradanie dzieci z ich przyszłości, a tym samym z ich człowieczeństwa. ”