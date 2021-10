Co papież Franciszek przekazał wiernym w ostatnim tweecie z 19.10.2021?

Dzisiaj tysiące dzieci z całego świata uczestniczy w kampanii #PomocyKościołowiwPotrzebie modląc się na Różańcu o jedność i pokój. #Módlmysięwspólnie z nimi, wzywając Maryi z takim samym zaufaniem do naszej niebiskiej Matki jak ci młodzi. #DzieciModląsię

Drodzy bracia i siostry, życzę wam dobrej wspólnej drogi! Bądźcie otwarci na niespodzianki Ducha, na łaskę spotkania, słuchania siebie nawzajem, rozeznawania. Radujmy się, że to Pan pierwszy wychodzi nam na spotkanie ze swoją miłością. #Synod #KościółSłuchający

Kryzys środowiskowy i społeczny to dwie strony tego samego medalu. Dlatego rozwiązanie go wymaga integralnego podejścia do walki z ubóstwem, przywrócenia godności osobom wykluczonym i jednoczesnej troski o przyrodę. #NieDlaUbóstwa