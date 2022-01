Co papież Franciszek przekazał wiernym w ostatnim tweecie z 18.01.2022?

Papież Franciszek napisał 18.01.2022 na Tweeterze: „Jak Trzej Królowie, którzy przybyli ze Wschodu do Betlejem, aby oddać cześć Królowi i Mesjaszowi, my chrześcijanie, w różnorodności naszych wyznań i tradycji, jesteśmy w drodze do pełnej jedności. #Módlmysięrazem i patrzymy na Jezusa, naszego jedynego Pana. #Jednośćchrześcijan. ”

Papież Franciszek regularnie postuje na Twitterze. Tweety duchownego pojawiają się właściwie codziennie. Dotyczą zazwyczaj aktualnych spraw, z którymi borykają się wierni. Na Twitterze papieża Franciszka można znaleźć również wpisy mające wesprzeć wiernych lub pomóc im w codziennym życiu. Papież Franciszek na Twitterze

Pierwszym znakiem, którego dokonuje Jezus, nie jest nadzwyczajne uzdrowienie czy cud w świątyni jerozolimskiej, lecz gest, który wychodzi naprzeciw prostej i konkretnej potrzebie zwykłych ludzi. W ten sposób lubi działać Bóg. #Ewangeliadnia (J 2,11)

Brak miłości jest przyczyną bycia nieszczęśliwym, ponieważ tylko miłość nasyca serce.

Nawet jeśli wszystkie ludzkie drzwi byłyby zaryglowane, drzwi Boga są zawsze otwarte. #Modlitwa

Żeby naprawdę poznać człowieka, musimy uznać, że każda osoba nosi w sobie niezatarte piękno dziecka Bożego, w którym odzwierciedla się Stwórca.

Wiele osób, również z powodu pandemii, przeżywa dramat braku pracy pozwalającej na spokojne życie. Często prowadzi to ich do utraty wszelkiej nadziei i chęci do życia. #MódlmysięWspólnie za nich.

Niekiedy, patrząc na nasze życie, widzimy tylko to, czego nam brakuje, a nie myślimy o tym, co dobre i o naszych talentach. Bóg jednak dał nam to wszystko, ponieważ nam ufa i prosi nas, abyśmy korzystali z naszego czasu, bez nostalgii, w czynnym oczekiwaniu na Jego powrót.

Kwestia migracji, jak również pandemia i zmiany klimatyczne, wyraźnie pokazują, że nikt nie może uratować się sam, że wielkie wyzwania naszych czasów mają charakter globalny. https://t.co/t3mxp7v62b

Prorok Jeremiasz przypomina nam, że Bóg ma dla nas „zamiary pełne pokoju, a nie zguby, by zapewnić nam przyszłość, jakiej oczekujemy” (29, 11). Dlatego nie możemy lękać się uczynienia miejsca dla pokoju w naszym życiu, dbając o dialog i braterstwo między sobą.

#MódlmySięWspólnie za ofiary protestów, do których doszło w ostatnich dniach w Kazachstanie i za ich rodziny. Pragnę, aby harmonia społeczna została jak najszybciej przywrócona poprzez poszukiwanie dialogu, sprawiedliwości i wspólnego dobra.

Jesteśmy Chrystusa, jesteśmy włączeni w Niego poprzez Chrzest; jest w nas Jego obecność, jego światło, jego życie. Idziemy więc z radością i nadzieją, prowadzeni przez Jego Słowo: jest to słowo życia. #ChrzestPański

Kiedy modlimy się, Ojciec mówi do nas, jak do Jezusa w #DzisiejszejEwangelii: „Ty jesteś moim Synem umiłowanym” (Łk 3,22). Nasze bycie dziećmi rozpoczęło się w dniu naszego Chrztu, który zanurzył nas w Chrystusie i uczynił umiłowanymi dziećmi Ojca. #ChrzestPański

#DzisiejszaEwangelia przedstawia nam #ChrzestPański. On będąc Synem Bożym i Mesjaszem, idzie nad brzeg Jordanu i przyjmuje chrzest: staje w kolejce z grzesznikami, dzieli ich los, schodzi do rzeki, jak w zranione dzieje ludzkości, aby je uzdrowić.

Pan czyni cuda z małymi, z tym, kto nie uważa się za wielkigo, lecz w życiu daje wielką przestrzeń Bogu. On rozciąga swoje miłosierdzie nad tym, kto w Nim pokłada ufność i wywyższa pokornych.

Kieruję z serca najlepsze życzenia pokoju oraz wszelkiego dobra dla braci i sióstr z Kościołów wschodnich, zarówno katolickich jak i prawosławnych, obchodzących Boże Narodzenie: niech Chrystus, narodzony z Maryi Dziewicy, oświeci wasze rodziny i wspólnoty!

Magowie wracają «inną drogą» (Mt 2, 12): prowokują nas do podjęcia nowych dróg. Kreatywność Ducha Świętego, zawsze czyni nowe rzeczy. #ObjawieniePańskie

Magowie, po dotarciu do miejsca przeznaczenia padają na twarz i adorują Dzieciątko. Podróż wiary znajduje impuls i spełnienie jedynie w obecności Boga. Nie zapominajmy o adoracji, zatrzymujmy się przed Eucharystią, pozwólmy się przemienić Jezusowi. #ObjawieniePańskie

Magowie rzucają wyzwanie Herodowi. Potrzebujemy odważnej wiary, która nie boi się stawić czoła ciemnej logice władzy oraz staje się ziarnem sprawiedliwości i braterstwa w społeczeństwie, w którym dzisiaj wielu Herodów dokonuje rzezi ubogich i niewinnych. #ObjawieniePańskie

Magowie, w Jerozolimie pytają: pytają, gdzie jest Dzieciątko. Uczą nas, że trzeba zadawać pytania, słuchać uważnie pytań serca, sumienia, bo tak często przemawia Bóg, który zwraca się do nas bardziej z pytaniami niż z odpowiedziami. #ObjawieniePańskie

Magowie wyruszają, gdy wschodzi gwiazda. Uczą nas, że każdego dnia trzeba zaczynać od nowa, zarówno w życiu, jak i w wierze, ponieważ wiara nie jest pancerzem, która usztywnia, lecz fascynującą podróżą, ciągłym i niespokojnym ruchem, zawsze w poszukiwaniu Boga. #ObjawieniePańskie