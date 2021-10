Co papież Franciszek przekazał wiernym w ostatnim tweecie z 16.10.2021?

Duch wzywa nas do wsłuchania się w pytania, niepokoje, nadzieje w każdym Kościele, w każdym kraju. A także do słuchania świata, wyzwań i zmian, które stawia przed nami. Nie zagłuszajmy serca. Słuchajmy się nawzajem. #Synod #KościółSłuchający

Słowo Boże otwiera nas na rozeznanie. I ukierunkowuje #Synod, aby był wydarzeniem łaski prowadzonym przez Ducha Świętego, w którym Jezus wzywa nas do stawiania pytań: co Bóg chce nam powiedzieć w tym czasie i w jakim kierunku chce nas poprowadzić. #KościółSłuchający

Dzisiaj wspominamy ostatnie objawienie #PaniFatimskiej. Niebieskiej Matce Boga powierzam was wszystkich, aby towarzyszyła wam z macierzyńską czułością w waszej drodze i była dla was umocnieniem w próbach życia.

Czynić #Synod, to stanąć na tej samej drodze, co Słowo, które stało się człowiekiem: to iść Jego śladami, wsłuchując się w Jego Słowo wraz ze słowami innych. To odkrywanie ze zdumieniem, że Duch Święty wieje w sposób zawsze zaskakujący, aby podsunąć nowe drogi i języki.