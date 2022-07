Co papież Franciszek przekazał wiernym w ostatnim tweecie z 16.07.2022?

16.07.2022 papież Franciszek napisał do wiernych na Tweeterze: „#MatkiBożejzGóryKarmel . ”

Papież Franciszek regularnie postuje na Twitterze. Tweety duchownego pojawiają się właściwie codziennie. Dotyczą zazwyczaj aktualnych spraw, z którymi borykają się wierni. Na Twitterze papieża Franciszka można znaleźć również wpisy mające wesprzeć wiernych lub pomóc im w codziennym życiu. Papież Franciszek na Twitterze

Zachęcam was do odwiedzenia najbardziej osamotnionych osób starszych, w domu lub w ośrodku, w którym przebywają. Zadbajmy, by nikt nie żył w osamotnieniu. Wizyta u samotnych osób starszych jest dziełem miłosierdzia naszych czasów! #DziadkowieStarsi #BłogosławieństwoCzasu

Przejąć się historią drugiego, poświęcić czas, by go poznać bez szufladkowania, jak miłosierny Samarytanin brać go na swoje ramiona, kiedy jest zmęczony czy zraniony, na tym polega braterstwo.

Ponownie zapewniam o mej bliskości z narodem ukraińskim, codziennie dręczonym brutalnymi atakami, za które płacą zwykli ludzie. #Módlmysięwspólnie, aby Bóg ukazał drogę do zakończenia tej szalonej wojny!

Każdego dnia Bóg przechodzi i rzuca ziarno w ziemię naszego życia. To, czy wyda ono owoc, zależy od nas, od naszej modlitwy, od otwartego serca, którym przyjmujemy Pisma, aby stały się dla nas żywym Słowem Boga.

Życie człowieka jest jak tchnienie, a jego historia jest ulotna. Lecz ten, kto się modli, wie, że jest cenny w oczach Boga. #Modlitwa

#Módlmysięwspólnie o pokój na Ukrainie i na całym świecie świecie. Trzeba globalnego projektu pokojowego. ‘Nie’ dla świata podzielonego między skonfliktowane mocarstwa; ‘tak’ dla świata zjednoczonego między narodami i cywilizacjami, które nawzajem się szanują.

Za każdym razem, gdy otwieramy nasze serca na Jezusa, w nasze życie wkracza Boże błogosławieństwo.

W trudnych chwilach nie zamykajmy się w sobie, nie zostawiajmy Jezusa na zewnątrz. Szukajmy Go, wracajmy do Niego, do Jego przebaczenia, do tych ran, które nas uzdrowiły. W ten sposób staniemy się zdolni do współczucia, aby zbliżać się do ran innych.

#MódlmySięWspólnie za osoby starsze, które są korzeniami i pamięcią ludu, aby stały się nauczycielami czułości, aby ich doświadczenie i mądrość pomagały młodym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością. #IntecjaModlitwy https://t.co/67GyFC1LXg

Przeżywany przez nas #synod ma sprawić, że staniemy się Kościołem, który wstanie i wyjdzie światu naprzeciw. Kościołem, w którym każdy poczuje się wysłuchany, w którym pielęgnuje się sztukę słuchania, dialogu, współuczestnictwa, pod kierunkiem Ducha Św.

Słuchajmy razem tego, co Duch mówi do Kościoła, zachowujmy komunię. Została nam dana Pascha, pozwólmy więc, by strzegło nas nieustanne pragnienie Pana, by spożywać ją razem z nami.

Desiderio desidervi – w tym liście pragnę podzielić się z wami kilkoma refleksjami na temat liturgii, która jest podstawowym wymiarem życia Kościoła.

Niech #ŚwięciPiotriPaweł wstawiają się za nami, za Rzymem, za Kościołem i całym światem!

Droga wiary nigdy nie jest spacerem, ale wymagającą i żmudną wspinaczką. Nawet #święciPiotriPaweł musieli uczyć się nią kroczyć aż do końca, zwłaszcza w chwilach próby

#Wiara chrześcijańska jest w istocie spotkaniem z Jezusem Chrystusem. Jeśli naprawdę wierzymy w Jezusa, musimy się zachowywać tak jak On: spotykać innych, spotykać tych, którzy są obok nas, aby dzielić się z nimi zbawczą prawdą Ewangelii.

Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o tragediach migrantów w Teksasie i Melilli. #Módlmysięwspólnie za tych naszych braci, którzy zginęli, szukając szans na lepsze życie, a także za nas, by Pan otworzył nasze serca i by podobne nieszczęścia nigdy więcej się nie powtórzyły.

Służyć Ewangelii oraz braciom, ofiarować swoje życie nie oczekując niczego w zamian, bez szukania jakiejkolwiek chwały światowej: do tego jesteśmy powołani.

Drogie rodziny, bądźcie znakiem żywego Chrystusa. Nie bójcie się tego, czego Pan od was żąda i bądźcie wobec Niego hojni. Bądźcie zalążkiem bardziej braterskiego świata, gościnnym obliczem Kościoła. I proszę, módlcie się, zawsze się módlcie! #WMOF22

Na Ukrainie nadal trwają bombardowania, powodując śmierć, zniszczenie i cierpienie ludności. Proszę, nie zapominajmy o tym narodzie dotkniętym wojną. Nie zapominajmy o nich w naszych sercach i w naszych modlitwach.

