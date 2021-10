Co papież Franciszek przekazał wiernym w ostatnim tweecie z 15.10.2021?

Papież Franciszek napisał 15.10.2021 na Tweeterze: „#ŚwiętaTeresaodJezusa uczy nas, że modlitwa nie jest po to, aby doświadczać rzeczy nadzwyczajnych, ale aby jednoczyć nas z Chrystusem. Znakiem, że ta jedność jest rzeczywista, są dzieła miłosierdzia. ”

Papież Franciszek regularnie postuje na Twitterze. Tweety duchownego pojawiają się właściwie codziennie. Dotyczą zazwyczaj aktualnych spraw, z którymi borykają się wierni. Na Twitterze papieża Franciszka można znaleźć również wpisy mające wesprzeć wiernych lub pomóc im w codziennym życiu. Papież Franciszek na Twitterze

#ŚwiętaTeresaodJezusa uczy nas, że modlitwa nie jest po to, aby doświadczać rzeczy nadzwyczajnych, ale aby jednoczyć nas z Chrystusem. Znakiem, że ta jedność jest rzeczywista, są dzieła miłosierdzia.

#Synod jest procesem rozeznania duchowego, którego dokonuje się na adoracji, w modlitwie, w kontakcie ze Słowem Bożym. #KościółSłuchający

Pan wyzwolił nas z niewoli za darmo i umieścił nas na drodze, aby kroczyć w pełnej wolności. #AudiencjaOgólna

Dzisiaj wspominamy ostatnie objawienie #PaniFatimskiej. Niebieskiej Matce Boga powierzam was wszystkich, aby towarzyszyła wam z macierzyńską czułością w waszej drodze i była dla was umocnieniem w próbach życia.

Czynić #Synod, to stanąć na tej samej drodze, co Słowo, które stało się człowiekiem: to iść Jego śladami, wsłuchując się w Jego Słowo wraz ze słowami innych. To odkrywanie ze zdumieniem, że Duch Święty wieje w sposób zawsze zaskakujący, aby podsunąć nowe drogi i języki.

Wzywajmy z większą mocą i częściej Ducha Świętego oraz wsłuchujmy się w Niego z pokorą, idąc razem, tak jak On, Twórca komunii i misji tego pragnie: z uległością i odwagą. #Synod #KościółSłuchający

Prawdziwe spotkanie rodzi się jedynie ze słuchania. #Synod #KościółSłuchający https://t.co/7MBOeTzGpR

Spotkanie nas przemienia i często podpowiada nowe drogi, o których obraniu nie myśleliśmy. Często właśnie w ten sposób Bóg wskazuje nam drogi, którymi mamy podążać. Wszystko się zmienia, gdy jesteśmy zdolni do prawdziwego spotkania z Nim i ze sobą nawzajem. #KościółSłuchający

Podczas tego @Synodu również my jesteśmy wezwani, by stać się ekspertami w sztuce spotkania, w poświęcaniu czasu na spotkanie z Panem i sprzyjaniu spotkaniom między sobą, tworzeniu przestrzeni, temu co Duch chce powiedzieć Kościołowi. #KościółSłuchający

W #DzisiejszejEwangelii Jezus słucha sercem, a nie tylko uszami. Jego odpowiedź nie ogranicza się do uchwycenia pytania, ale pozwala bogatemu człowiekowi opowiedzieć swoją historię, swobodnie mówić o sobie. #Synod #KosciółSłuchający

Odbywanie Synodu oznacza wspólne podążanie tą samą drogą. Spójrzmy na Jezusa w #DzisiejszejEwangelii, który spotyka najpierw na drodze bogatego człowieka, potem słucha jego pytań, a w końcu pomaga mu rozeznać, co ma czynić, aby osiągnąć życie wieczne. #KościółSłuchający

Drodzy bracia i siostry, niech ten Synod będzie czasem pełnym Ducha Świętego! Potrzebujemy Ducha, nieustannie świeżego tchnienia Boga, który uwalnia od wszelkiego zamknięcia, ożywia to, co martwe, wyzwala z kajdan, rozsiewa radość. #KościółSłuchający

Synod daje nam okazję stania się Kościołem bliskości, który nie odgradza się od życia, ale bierze na siebie kruchość i ubóstwo naszych czasów, lecząc rany i uzdrawiając zranione serca balsamem Boga. #KościółSłuchający

Synod daje nam szansę stania się Kościołem słuchającym: zatrzymania zwyczajnego rytmu życia, wyciszenia niepokojów duszpasterskich, aby zatrzymać się i słuchać. #KościółSłuchający

Przeżyjmy tę sposobność spotkania, słuchania i refleksji jako czas łaski, który daje nam szansę stać się Kościołem synodalnym: miejscem otwartym, gdzie wszyscy czują się jak w domu i są zaangażowani. #Synod #KościółSłuchający

Synodalność wyraża styl Kościoła. Słowo „synod” zawiera wszystko to, co niesie w sobie określenie: „podążać razem”. Jest to ruch będący skutkiem posłuszeństwa Duchowi Świętemu pozostającego reżyserem historii, w której wszyscy są bohaterami. #Synod

Rozpoczyna się proces synodalny „W stronę Kościoła synodalnego: komunia, uczestnictwo, misja”. Został on pomyślany jako dynamizm wzajemnego słuchania, włączający cały lud Boży. #Synod

Aby narody stawały się braćmi, do nieba musi nieustannie wznosić się modlitwa, a jedno słowo nie może przestać rozbrzmiewać na ziemi: #pokój. #BraterstwoDlaPrzyszłości https://t.co/0ob917sjjU

Jesteśmy na tej drodze, aby budować pokój w imię Boga, traktując wszystkich jak braci. Nawet jeśli są osoby, które chcą dzielić i wywoływać konflikty, to my wierzymy w znaczenie wspólnej drogi do #pokoju: zawsze razem, nigdy przeciwko sobie. #BraterstwoDlaPrzyszłości

Dzisiaj Kościół obchodzi święto #MatkiBożejRóżańcowej. W tym miesiącu październiku zapraszam was do odmawiania tej modlitwy, pozwalając się prowadzić przez Maryję do Jej syna Jezusa.

