Co papież Franciszek przekazał wiernym w ostatnim tweecie z 15.06.2022?

Iluż to biednych rodzi niedorzeczność wojny! Gdziekolwiek się nie spojrzymy , widzimy, że przemoc uderza w osoby bezbronne i najsłabsze. #ŚwiatowyDzieńUbogich https://t.co/hVXiFXRLmE

Jezus streścił swoje przykazania w tym jednym: «miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem» (J 15, 12). Miłować jak miłuje Chrystus oznacza oddać się na służbę braciom – szczególnie najbardziej potrzebującym, ze wszystkim czym jesteśmy i co posiadamy.

Zawsze myślę w swoim sercu o narodzie ukraińskim, dotkniętym wojną. Niech upływający czas nie ostudzi naszego żalu i naszego zatroskania o tych udręczonych ludzi. Proszę, nie przyzwyczajajmy się do tej tragicznej rzeczywistości! #Módlmysięwspólnie

Dzisiaj przypada Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci. Zaangażujmy się wszyscy w wyeliminowanie tej plagi, aby żadne dziecko nie było pozbawione swoich podstawowych praw i nie było zmuszane do pracy. #KoniecPracyDzieci

Kochać to nie tylko chcieć dobra i czynić dobro, ale przede wszystkim, u podstaw, przyjmować innych, robić miejsce dla innych, dawać innym przestrzeń.

Uczy nas modlitwy i szczególnego odniesienia do Boga, które wyraża wezwanie: „Abba, Ojcze, Tatusiu”. To On przemienia nasze serca i sprawia, że dojrzewa w nas świadomość bycia dziećmi Bożymi.