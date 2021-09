Co papież Franciszek przekazał wiernym w ostatnim tweecie z 13.09.2021? Newsroom 360

Papież Franciszek odprawia mszę w Meksyku. Marko Vombergar/Aleteia Image Department | CC

13.09.2021 papież Franciszek napisał do wiernych na Tweeterze: „Nikt nie może się wyizolować, ani jako jednostka, ani jako naród. Pielęgnujcie piękno bycia razem. Wymaga to cierpliwości i wysiłku, odwagi i dzielenia się, energii i kreatywności. Ale Niebo błogosławi właśnie to ludzkie dzieło. #PodróżApostolska . ”