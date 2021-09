Co papież Franciszek przekazał wiernym w ostatnim tweecie z 12.09.2021? Newsroom 360

Papież Franciszek odprawia mszę w Meksyku. Marko Vombergar/Aleteia Image Department | CC

12.09.2021 papież Franciszek napisał do wiernych na Tweeterze: „„Krzyż Misyjny” jest symbolem tego #KongresuEucharystycznego: niech prowadzi was do głoszenia swoim życiem wyzwalającej Ewangelii o bezgranicznej czułości Boga wobec wszystkich. W dzisiejszym głodzie miłości jest ona pokarmem, na który człowiek oczekuje. ”