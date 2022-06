Co papież Franciszek przekazał wiernym w ostatnim tweecie z 12.06.2022?

Kochać to nie tylko chcieć dobra i czynić dobro, ale przede wszystkim, u podstaw, przyjmować innych, robić miejsce dla innych, dawać innym przestrzeń.

Uczy nas modlitwy i szczególnego odniesienia do Boga, które wyraża wezwanie: „Abba, Ojcze, Tatusiu”. To On przemienia nasze serca i sprawia, że dojrzewa w nas świadomość bycia dziećmi Bożymi.