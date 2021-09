Co papież Franciszek przekazał wiernym w ostatnim tweecie z 11.09.2021? Newsroom 360

Papież Franciszek odprawia mszę w Meksyku. Marko Vombergar/Aleteia Image Department | CC

11.09.2021 papież Franciszek napisał do wiernych na Tweeterze: „Prawdziwa religijność polega na oddawaniu czci Bogu i miłowaniu bliźniego. Bardziej niż do udowadniania czegokolwiek, my, wierzący, jesteśmy powołani do ukazywania ojcowskiej obecności Ojca Niebieskiego poprzez naszą zgodę na Ziemi. #G20InterfaithForum. ”