Co papież Franciszek przekazał wiernym w ostatnim tweecie z 1.09.2021?

Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów umiarkowanego i ekologicznie zrównoważonego stylu życia, ciesząc się młodymi, którzy zdecydowanie go podejmują. https://t.co/pPU86g1RAW

Święty Paweł zaprasza nas do refleksji nad przeżywaną wiarą. Czy miłość Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego pozostaje w centrum naszego życia jako źródło zbawienia, czy też zadawalamy się jakimiś religijnymi formalnościami dla uspokojenia naszych sumień? #AudiencjaOgólna

Jaki jest sekret błogosławionego, szczęśliwego życia? Uznać Jezusa za żywego Boga. Nie wystarczy wiedzieć, że Jezus był wielką postacią historyczną: ważne jest to, jakie miejsce daję mu w swoim życiu.

Święty Augustyn powiedział: „Boję się, że Jezus przejdzie i że Go nie rozpoznam”. Ważne jest zachowanie czujności, ponieważ życiowym błędem jest zatracenie się w tysiącach rzeczy i nie zauważenie Boga.

Wiara jest żarliwym pragnieniem Boga, jest nieustanną śmiałością nawracania się, jest odwagą miłowania, jest zawsze pójściem do przodu.

Prośmy Pana, aby pomógł nam być spójnymi i walczyć z odwagą przeciwko wszystkiemu, co nas oddala od prawdy oraz wiary, którą wyznajemy. Tylko w ten sposób możemy być budowniczymi jedności i braterstwa. #Audiencjaogólna

To właśnie w pokorze buduje się przyszłość świata.

Nie należy podążać za Bogiem w marzeniach i wyobrażeniach o wielkości i potędze, ale musimy Go rozpoznać w człowieczeństwie Jezusa, a w konsekwencji w człowieczeństwie braci i sióstr, których spotykamy na drodze życia. #Ewangeliadnia (J 6, 60-69) #AniołPański

#Módlmysięrazem za Afganistan, aby ustał szczęk broni i można było znaleźć rozwiązania przy stole dialogu. Tylko w ten sposób udręczona ludność tego kraju będzie mogła powrócić do swych domów i żyć w pokoju.

Pokora jest tajemnicą Maryi. To właśnie pokora przyciągnęła do niej spojrzenie Boga. Dziś, patrząc na Maryję wniebowziętą możemy powiedzieć, że pokora jest drogą do nieba. #AniołPański