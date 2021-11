Co nowego u modelki Anji Rubik?Sprawdzamy jej Instagram Newsroom 360

Anja Rubik to światowej klasy modelka. Anja jest również projektantką mody, prezenterką telewizyjną oraz działaczką społeczną. Na jej Instagramie możemy śledzić na bieżąco w jakich sesjach bierze udział. Sprawdź, co nowego modelka wrzuciła na swój Instagram. 26.11.2021 na profilu pojawił się post: "DZIŚ URUCHAMIAMY LINIĘ POMOCY SEXED.PL720 720 020 to anonimowy numer telefonu dla osób uwikłanych w przemoc w intymnej relacji. Oznacza to, że mogą kontaktować się z nami osoby doznające przemocy , stosujące przemoc oraz świadkowie przemocy.Linia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 – 20:00. Wsparcie jest anonimowe i bezpłatne. ZADZWOŃ DO NAS ✨Start Linii Pomocy SEXED.PL rozpoczynamy kampanią trzech filmów.Trzy różne historie, które prezentują trzy różne formy przemocy w intymnych relacjach.Dziś premiera pierwszego filmu reżyserii Kuby Michalczuka - @kuba.michalczuk DOP: Michał Englert Obsada: Julia Wieniawa - @juliawieniawa, Tomek Włosok - @tuumka, Kamil Nożyński - @teraz_saful, Masza Wągrocka - @martamaszaProdukcja: Adrian Włodarski, Bartosz Buttitta, Natalia Gębarowska, Wiktor Przybylski / @watchout_studio, Kasia Jordan Kulczyk Muzyka: Wojtek Urbański - @urbanski.musicDźwięk: Błażej KafarskiMake-up: Aleksandra Przyłuska Kostiumy: Pola Gomółka Scenografia: Kasia Klimek Montaż: Mateusz RybkaPostprodukcja: Xantus, Głośno, VeinSprzęt kamerowy: PanavisionŚwiatło: HeliografKonsultacja koncepcji kampanii: Joanna Jezierska @missjeziersky Dziękujemy wszystkim aktorom, twórcom, ekipie filmowej i produkcji❤️Partner : Vogue Polska @vogue.polska # przemoc # liniapomocySEXEDPL # 16dniprzeciwprzemocy # pomoc # edukacjaseksualna # SEXEDPL. "