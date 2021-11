Co nowego u Michała Piróga? Zobacz, jakie nowe zdjęcia dodał byly tancerz Newsroom 360

Michał Piróg to przede wszystkim tancerz i choreograf, który przez kontuzje zawiesił swoją działalność artystyczną. Świetnie odnajduje się w roli prezentera telewizyjnego oraz propagatora ekologicznego stylu życia. Na swoim Instagramie przedstawia zdjęcia z przyjaciółmi oraz urywki z licznych podróży. 26.11.2021 na profilu pojawił się post: "Dobra emocje opadają … przyznał się, że dopiero sobie uświadomiłem jak bardzo jestem zrypany 🙈🙈🙈 . Ale jeszcze trzeba trochę popracować i może się jakiś urlop uda wcisnąć w kalendarz 🤷🏽‍♂️🤷🏽‍♂️🤷🏽‍♂️…Co do finału i stylizacji gdyż kilka zapytań jest… Przeglądaj szafę i wykorzystuj stare … + dobierz to czego brakuje 🤷🏽‍♂️…Garniak: @reserved (kolekcja sprzed 5-6 lat)Koszula/bluzka : @gosiabaczynska_official (oficjalnie jest damska) dostępna na stronie Projektantki btw: Gosia 🥰🥰🥰 niezmiennieButy: @jeffreycampbell unisex (chyba 😂)No i dodatki… 🤷🏽‍♂️ zasoby prywatne. @maisonmargiela @ambush_official @partsof4 @ankakrystyniak @matsudaeyewear @lanvinofficial @jacquesmariemage @asos Stylizacja: moja rybka @askaciesielska Późne #goodmorning #haveaniceday #after #afterów 😂😂😂 #photo @dawid_krynicki #hairdresser 🧨#still. "