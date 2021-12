Co nowego u Grzegorza Krychowiaka? Piłkarz udostępnił nowe fotki na swoim Instagramie Newsroom 360

Grzegorz Krychowiak jest polskim piłkarzem, który gra na pozycji pomocnika. Interesuje go również tematyka modowa. Na Instagramie przedstawia zdjęcia z licznych podróży oraz z boiska. Zobacz, co nowego udostępnił piłkarz na swoim profilu. 1.12.2021 na profilu pojawił się post: "Zaangażowanie i osiąganie rezultatów to podstawa każdego biznesu. 💪🏻Jeżeli te cechy nie są Ci obce – dołącz do drużyny @zbudujdom3e 🤝Rozwijamy się w szalonym tempie! Budujemy w całej Polsce i poszukujemy osób, dla których innowacja i przedsiębiorczość nie są obce. 😎 Jeśli nie boisz się przełamywania branżowych schematów i sięgania po nowoczesne rozwiązania to właśnie Ciebie szukamy!Rozwijaj razem z nami najbardziej innowacyjny produkt w branży construction! 🏡 Wyznaczaj nowe ścieżki w budownictwie i dołącz do Drużyny 3E, wejdź na www.dom3e.com i sprawdź zakładkę „kariera” 👈🏻. "