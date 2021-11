Co najczęściej zamawiamy na dowóz? Ile wydajemy? "Jeżeli chodzi o średnią wartość zamówienia, to widzimy, że ona rośnie" [Wideo]

- Jeśli chodzi o zmianę nawyków żywieniowych, to nasza dieta cały czas ewoluuje, to jest taki paradoks- mówi nam Grzegorz Łapanowski, krytyk kulinarny i dodaje, że z jednej strony jesteśmy tradycjonalistami i lubimy to co znamy ale z drugiej strony jest też w nas takie poszukiwanie nowości. Jego zdaniem kuchnia stała się taką dziedziną, którą możemy odkrywać dzięki programom kulinarnym, dzięki naszym podróżom i dzięki temu, co oferuje nam rynek spożywczy, który trochę tak jak media, poszukuje cały czas nowości. - To jest też trochę kwestia pokoleniowa- mówi.