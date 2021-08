Co może zająć komornik? Poznaj swoje prawa. Czy komornik może odebrać zwierzęta?

Co może zająć komornik? Czy egzekucji podlegają zwierzęta domowe? Sprawdź w galerii.

Egzekucja komornicza wydaje się ostatecznością, jednak wcale nie należy do rzadkości. Zgodnie z danymi Krajowej Rady Komorniczej w Polsce działa 1858 komorników , w asyście 1571 asesorów i 222 aplikantów . Jaka jest skala jeśli chodzi o liczbę toczących się rocznie spraw? W 2019 roku było ich około 4 milionów.

Fakt, że komornik uprawniony jest do zajmowania wielu rzeczy i świadczeń nie oznacza, że nie jest w żaden sposób ograniczany. Wręcz przeciwnie – ograniczeń jest całkiem sporo. Poniżej przedstawiamy kilka z nich, o których wypada wiedzieć i o nich pamiętać. - Jacek Andrzejewski, kancelaria Eurolege

Mówimy oczywiście o osobie zatrudnionej na pełny etat. Jeżeli osoba pracująca na umowie o pracę ma niepełny etat, np. ½ etatu, to wówczas kwota wolna od egzekucji zmniejsza się o część etatu. W przypadku połowy etatu komornik nie może zabrać kwoty poniżej 1 400,00 zł brutto. - Jacek Andrzejewski, kancelaria Eurolege

Zgodnie z prawem egzekucja nie może obejmować wynagrodzenia za pracę do kwoty minimalnej płacy krajowej. Obecnie w Polsce minimalne wynagrodzenie za pracę wykonywaną w ramach umowy o pracę wynosi 2800 zł brutto. Oznacza to, że z pensji wynoszącej 5000 zł brutto, komornik może zająć 2200 zł brutto.

Jacek Andrzejewski wskazuje, że osoba zatrudniona na umowę o pracę jest szczególnie chroniona przed egzekucją komorniczą. Dotyczy to jednak wyłącznie spraw o egzekucję inną niż alimentacyjna.

Poza kwotą, którą komornik musi zostawić do dyspozycji dłużnika, istnieje także maksymalny próg zajęcia wynagrodzenia wyższego niż płaca minimalna . Komornik może zająć maksymalnie:

Emerytura, renta i zasiłek macierzyński

Co w przypadku osób pobierających emeryturę lub rentę? Nie ma możliwości, by zgodnie z prawem komornik zajął im wszystkie środki do życia. 75% minimalnej emerytury oraz taka sama część renty wolna jest od zajęcia i nie podlega egzekucji.

W przypadku osoby pobierającej zasiłek macierzyński możliwe jest zajęcie wyłącznie kwoty odpowiadającej 25% pobieranego zasiłku. - wskazuje ekspert.

Co ze zwierzętami domowymi?

Niestety, choć oczywistością jest, że zwierzęta to istoty czujące, przepisy w pewnych sytuacjach traktują je na równi z przedmiotami. Na stronie OTOZ Animals czytamy: