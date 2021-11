Co jedzą mieszkańcy Warszawy? " Pomidorówka, rosół i schaboszczak rządzą"

Jak wynika z badania Pyszne.pl, dzielnicą, która najbardziej kojarzy się mieszkańcom Stolicy z jedzeniem, jest Śródmieście (57 proc.). Po piętach depczą mu Saska Kępa oraz Mokotów - szczególnie według osób w wieku 25-34 lat- wynika z badania “Jedzenie, a styl życia” zrealizowanego na zlecenie Pyszne.pl. Mężczyźni częściej stawiali na Ochotę, a kobiety wybierały Powiśle.

Jednocześnie zdaniem 45 proc. mieszkańców Stolicy, to Krakowskie Przedmieście jest warszawskim centrum gastronomii. Prawie co trzecia osoba postawiła na ulicę Francuską na Saskiej Kępie oraz Halę Koszyki, a co czwarta wskazała Bulwary Wiślane. Co ciekawe, daleko poza podium znalazł się Nocny Market, czyli największy w Polsce streetfoodowy targ w Polsce, miejsce w którym można spróbować różnych kuchni z całego świata.