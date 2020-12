Co dziesiąty Polak planuje spędzić tradycyjne święta. Bez względu na obostrzenia

Około 4 procent ankietowanych spędzi najbliższe święta w izolacji, spotykając się z najbliższymi przez komunikator internetowy, a 18 procent w pojedynkę lub wyłącznie z partnerem. 11 procent zamierza podróżować i spotykać się z rodziną, bez względu na obostrzenia. Są to głównie osoby młode, mieszkańcy miast do 100 tys. Największa grupa respondentów planuje spędzić czas w wąskim gronie najbliższych, ale bez seniorów, ze względu na podwyższone ryzyko wynikające z zarażenia koronawirusem. Taką deklarację złożyła ponad połowa mieszkańców wsi oraz największych miast.

Niemal co piąty respondent badania przeprowadzonego przez Everli przyznał, że po raz pierwszy przygotuje samodzielnie kolację wigilijną. Co trzecia osoba zdecydowała się podejść do sprawy zgodnie z tradycją i postawić na stole 12 dań. I chociaż blisko połowa Polaków, również zgodnie z tradycją, pojedzie do sklepów i samodzielnie wybierze wszystkie składniki, to blisko 42 proc. przynajmniej część zakupów zrobi on-line. Z osób, które zdecydują się kupować za pomocą strony www lub aplikacji blisko 2/3 zamówi w ten sposób tylko część produktów, 25 proc. połowę, a co dziesiąty kupujący wybierze wszystkie produkty bez wychodzenia z domu.