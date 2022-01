Co dzieje się w Poznaniu 29.01.2022? Ważne zmiany, remonty, zapowiedzi...

Ktoś tu się już nie może doczekać niedzieli!❤ Golden Retriever WOŚP w Poznaniu zapraszają w południe na Plac Wolności oraz na Stary Rynek, gdzie o 12:00 będzie czekała na uczestników wyjątkowa niespodzianka! Będzie dużo radości, miziania, drapania i, co najważniejsze, dużo goldenowych puszek do wypełnienia.💪 Do zgarnięcia wyjątkowe niebieskie serduszka z tymi pociesznymi zwierzakami!🐶