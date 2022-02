Co dzieje się w Poznaniu 17.02.2022? Ważne zmiany, remonty, zapowiedzi...

Dzisiaj na pl. Wolności stanął Reader!👁 Kim on jest i co tam robi?🧐 Reader jest oczytanym bratem Watchera (Pana Peryskopa) i to właśnie razem z nim możecie wybrać "Książkę Roku 2021" w największym polskim plebiscycie czytelników!📚 Będąc na placu możecie zeskanować kod QR, który przeniesie Was na stronę głosowania albo zrobić to już teraz klikając w poniższy link.👇 Tak że... do dzieła! Wybierzcie swoją ulubioną książkę!👌 https://lubimyczytac.pl/plebiscyt Noriaki Lubimyczytac.pl Stary Browar