Co dalej ze Zjednoczoną Prawicą? Gowin: Znika istotna oś sporu

– W ważnych sprawach czasami trzeba się spierać. Sam, posłowie Porozumienia zajmowaliśmy odrębne stanowisko rok temu w bardzo ważnej sprawie, jaką była formuła wyborów prezydenckich. Skoro sam przyznaję sobie prawo do tego, żeby zajmować odmienne stanowisko niż reszta koalicji rządowej, to dlaczego miałbym tego prawa odmawiać kolegom, koleżankom z Solidarnej Polski? – stwierdził Jarosław Gowin na antenie TVVN24.

Szef Porozumienia mówił, że do tej pory częściej Zjednoczonej Prawicy stawiano zarzuty, że głosuje „według jednej linii, że jest dyktat, a w każdym razie zdecydowana dominacja jednej z partii”. - Uważam że pluralizm jest wewnętrzną siłą Zjednoczonej Prawicy, chociaż podpisuję się praktycznie pod każdym słowem premiera Morawieckiego. Między innymi dlatego w grudniu ubiegłego roku odwiedziłem PE, spotkałem się z sześcioma komisarzami, żeby doprowadzić do jakiegoś kompromisu w sprawie budżetu unijnego. Konsekwencją tego kompromisu, dobrego kompromisu dla Polski i dla Europy jest również dla Polski i dla Europy Europejski Fundusz Odbudowy i Odporności – mówił polityk.

Z kolei Małgorzata Janowska oświadczyła na Facebooku, że decyzja o głosowaniu przeciw była dla niej trudna. - Z jednej strony olbrzymie pieniądze dla Polski, choć obarczone dużym ryzykiem; z drugiej - gwóźdź do trumny polskiej energetyki konwencjonalnej. Musiałam zagłosować przeciwko Funduszowi Odbudowy. Jestem bełchatowianką, kocham to miasto i cały region, chcę jak najlepiej dla jego mieszkańców. Do polityki wchodziłam z hasłem walki o polski węgiel oraz bezpieczeństwo energetyczne i - najlepiej jak potrafię - staram się to robić. Ci, którzy obserwują moje działania, wiedzą, że zagłosowałam zgodnie ze swoim sumieniem oraz wolą większości mieszkańców, których mam zaszczyt reprezentować w Sejmie – stwierdziła.