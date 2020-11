Co dalej ze współpracą PSL i Kukiz’15? Dziś posiedzenie zarządu Koalicji Polskiej

Kukiz: Idę w sojusz z każdym, kto spełni nasze postulaty

Do spekulacji na temat transferu posłów Kukiz’15 do PiS odniósł się w mediach społecznościowych sam Paweł Kukiz.

„Wielu z Was jak pelikany łyka bzdury i dziennikarskie kłamstwa. Owszem, rozmawiałem z Kaczyńskim. Podobnie jak rozmawiałem z Budką, Schetyną, Czarzastym, ludźmi z Wiosny, Korwinem - o ordynacji większościowej, referendach, sędziach pokoju, ustawie antykorupcyjnej, antysitwowej, kompetencyjnej” – napisał na Facebooku.

Lider Kukiz’15 dodał, że „gdyby ktokolwiek z nich, mając moce sprawcze, wprowadził jego postulaty w życie - idzie nim w sojusz”.

„Ktokolwiek. Nieważne czy Zandberg czy Kaczyński, bo to co chcę wprowadzić to filary demokracji. A teraz sami sobie odpowiedzcie - jak oceniacie szanse, że Kaczyński te Postulaty przyjmie i zrealizuje? A to jest podstawowy warunek mojej współpracy z kimkolwiek” - oświadczył.